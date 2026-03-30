Municipio de Guayaquil vive cambios y 'reciclaje' de funcionarios sin Aquiles Álvarez

Institución. Los directorios en la ciudad son ternas propuestas por el alcalde, pero las aprueba el Concejo Cantonal.

La incertidumbre se mantiene en los pasillos del Municipio de Guayaquil y sus empresas públicas. En medio de la ausencia del alcalde Aquiles Álvarez, quien llegó al cargo arropado por la Revolución Ciudadana, se ha evidenciado una tendencia en los últimos días, la del reciclaje de funcionarios dentro de la estructura municipal. Con la administración actualmente liderada por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, se han registrado renuncias, cambios y nuevas designaciones.

Uno de los casos es el de DASE EP, donde Virgilio Pesantes dejó la gerencia y fue reemplazado por Cynthia Andrea Cruz Madero, quien previamente se desempeñó como directora de Enlace Territorial y luego como asesora 1 en la misma entidad.

Otro ejemplo es el de Luis Alfonso Saltos, quien ingresó como especialista en Planificación Urbanística y ha ocupado varias direcciones, entre ellas Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones. Actualmente es asesor de la Alcaldía y fue designado recientemente como miembro principal del directorio de Segura EP. En esa empresa pública también hubo cambios en su directorio. Fernando Cornejo dejó la presidencia y fue reemplazado por Evelyn Cárdenas, quien ocupa el cargo de coordinadora general 2 en la entidad.

A esto se suma el caso de Pablo Ramírez, quien pasó de dirigir la comunicación de la ATM a asumir esa misma función en el Municipio. Sin embargo, según registros de la Contraloría, permaneció en el cargo solo del 5 al 11 de marzo. Posteriormente, el 17 de marzo ya consta como director de dicha dependencia Xavier Morán Quinde, quien previamente, a inicios de año, figuraba como especialista 5 en el Municipio.

"Hay una distribución del poder que se mantiene"

Para el analista político Esteban Ron, este tipo de movimientos responde a dos posibles escenarios. El primero es un “reciclaje” no accidental, de carácter político y estratégico, vinculado a la permanencia de círculos de confianza dentro de la administración. “Hay una distribución del poder que se mantiene, incluso en ausencia de la autoridad principal”, explica.

El segundo escenario, añade, responde a una reconfiguración forzada producto de una crisis no planificada, lo que podría derivar en decisiones institucionales más débiles. “No es algo ajeno a lo que ocurre en otros cantones o incluso a nivel del Gobierno central”, señala.

Sobre el rol de la alcaldesa subrogante, el también experto en Derecho considera que enfrenta el reto de consolidar su equipo en un contexto complejo. “Armar un equipo en una institución en crisis no es sencillo. Si ratifica o cambia a funcionarios cercanos a Aquiles Álvarez, genera nuevos niveles de confianza y fidelización”, sostiene.

Por su parte, la concejala Cinthya García, del Partido Social Cristiano (PSC), afirmó que la designación de funcionarios de confianza es potestad de la alcaldesa subrogante. A su criterio, Coronel estaría consolidando su propio equipo. “Mi lectura es que sabe que Aquiles no regresará pronto y ya está marcando distancia con su entorno cercano. No sería sorprendente que existan más cambios”, indicó.

En cuanto a la fiscalización, García señaló que el Concejo puede vigilar los perfiles contratados y su desempeño. Sin embargo, reconoció desconocer la trayectoria de la mayoría de los nuevos funcionarios. “Quiero pensar que son profesionales altamente calificados para asumir la administración de la ciudad más grande del Ecuador. Estas designaciones son de exclusiva responsabilidad de la alcaldesa subrogante”, agregó.

Tatiana Coronel junto a Aquiles Álvarez en el Municipio de Guayaquil. ARCHIVO

Consultada sobre la posibilidad de un reparto interno de cargos, la edil afirmó no tener información, aunque advirtió que este tipo de situaciones suelen hacerse visibles con el tiempo. “No fui ni quise ser parte del equipo cercano de Aquiles Álvarez, ni mantengo cercanía con Tatiana Coronel”, puntualizó.

En paralelo, EXPRESO solicitó una entrevista con la Dirección de Recursos Humanos del Municipio para conocer los criterios y procedimientos de contratación, así como los mecanismos de control frente a posibles relaciones de parentesco entre funcionarios. El fin es conocer la gestión del talento humano en medio de esta reconfiguración administrativa. No obstante, hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta por parte del equipo de comunicación del Municipio.

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Concejala exige detalle de cargos en el Municipio

La concejala Ana Chóez solicitó formalmente a la alcaldesa subrogante información detallada sobre los perfiles técnicos y las designaciones de directores y gerentes municipales realizadas en las últimas semanas. En el oficio, enviado el pasado martes, la edil del Partido Social Cristiano (PSC) argumenta que su pedido se ampara en las atribuciones de legislación y fiscalización establecidas en el Cootad. El objetivo es verificar el cumplimiento de principios como legalidad, mérito e idoneidad técnica en los cargos públicos. Chóez subrayó que estos requerimientos buscan garantizar la transparencia en la gestión y la estabilidad institucional dentro del Municipio.

Entre los principales requerimientos planteados por la concejala figura el listado actualizado de directores y gerentes municipales, el perfil del puesto correspondiente a cada cargo directivo, el informe técnico y/o jurídico que sustente las designaciones realizadas, de existir. “La información permitirá verificar la adecuada gestión administrativa y la correcta prestación de servicios municipales”, señala el documento.

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