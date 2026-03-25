Municipio de Guayaquil: concejala exige a Coronel detalles de nuevos nombramientos

La concejala Ana Chóez pidió a la alcaldesa subrogante información sobre perfiles técnicos y designaciones recientes

El Municipio se ha visto sacudido por una serie de cambios y renuncias.

Los recientes cambios en el Municipio de Guayaquil continúan generando reacciones políticas. Este 24 de marzo, la concejala Ana Chóez solicitó formalmente a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, información detallada sobre los perfiles técnicos y las designaciones de directores y gerentes municipales realizadas en las últimas semanas.

La solicitud se da tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez, un hecho que ha provocado movimientos internos en distintas dependencias municipales.

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En el oficio, la edil del Partido Social Cristiano (PSC) argumenta que su pedido se ampara en las atribuciones de legislación y fiscalización establecidas en el Cootad. El objetivo es verificar el cumplimiento de principios como legalidad, mérito e idoneidad técnica en los cargos públicos.

Cambios en Municipio de Guayaquil: concejala exige informes técnicos

Chóez subrayó que estos requerimientos buscan garantizar la transparencia en la gestión y la estabilidad institucional dentro del Municipio.

Entre los principales requerimientos planteados por la concejala constan:

Listado actualizado de directores y gerentes municipales

Perfil del puesto correspondiente a cada cargo directivo

Informe técnico y/o jurídico que sustente las designaciones realizadas, de existir.

Certificación emitida por la Dirección de Talento Humano respecto del cumplimiento del perfil requerido para cada cargo

“La información permitirá verificar la adecuada gestión administrativa y la correcta prestación de servicios municipales”, señala el documento enviado por la edil.

Contexto de los cambios en Guayaquil

Los movimientos internos en el Municipio se han intensificado en medio de un escenario político complejo. Desde la detención del alcalde se han registrado una serie de cambios en direcciones municipales y en los directorios de empresas públicas municipales, y entre los casos más conocidos está el de Fernando Cornejo, director, y David Norero, secretario.

Otros cambios se registraron en direcciones como Comunicación, donde Christian Moscoso dejó el cargo, y en la Dirección de la Mujer, donde Andrea Giler ya no figura como titular. En sus lugares han asumido Pablo Ramírez y María Gabriela García, respectivamente.

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