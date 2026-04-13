Mayo tendrá dos de los feriados más largos del 2026 en Ecuador: estas son las fechas

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Mayo de 2026 será un mes especial para los trabajadores y estudiantes del país. Ecuador contará con dos feriados nacionales que se convertirán en fines de semana largos, gracias a la combinación de decretos ejecutivos y la Ley de Feriados. Estas disposiciones buscan fomentar el turismo interno, dinamizar la economía y ofrecer espacios de descanso para las familias.

El primero corresponde al Día del Trabajo. Aunque el feriado oficial es el viernes 1 de mayo, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 354 el 4 de abril, ampliando el asueto nacional. Con esta decisión, la jornada laboral se suspende también el jueves 30 de abril, lo que dará lugar a un descanso de cuatro días consecutivos: jueves 30 de abril, viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo.

¿Se recupera el jueves 30 de abril?

Uno de los puntos que más dudas generó entre trabajadores y empleadores fue la compensación laboral por el jueves 30 de abril. El Decreto 354 aclara que la suspensión de actividades en esa fecha no deberá recuperarse.

Esto significa que los empleados no tendrán que extender jornadas ni cumplir horas adicionales en fechas posteriores. El día tendrá el mismo tratamiento que cualquier feriado nacional obligatorio.

La Batalla de Pichincha y su traslado al lunes

El segundo puente turístico llegará semanas después. La conmemoración de la Batalla de Pichincha, que en el calendario cae el domingo 24 de mayo, se trasladará al lunes 25, tal como establece la normativa vigente cuando un feriado coincide con domingo.

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De esta manera, el descanso abarcará desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo, generando otro fin de semana largo que permitirá a los ecuatorianos planificar viajes, actividades culturales y encuentros familiares.

Trabajo en feriado: lo que dice la ley

Aunque el descanso es obligatorio, existen sectores que mantienen operaciones permanentes, como comercio, turismo, salud, seguridad y servicios esenciales. En esos casos, la legislación ecuatoriana dispone que quienes trabajen durante un feriado reciban el pago con recargo correspondiente a horas extraordinarias o suplementarias.

El empleador debe aplicar los valores establecidos en la normativa laboral vigente, garantizando que los trabajadores reciban una compensación justa por su esfuerzo.