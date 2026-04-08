¿Cambia el inicio de clases por el Día del Trabajo? Esto pasará en la Costa tras el feriado

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos clave El feriado extendido por el Día del Trabajo (del 30 de abril al 3 de mayo) no modifica el inicio de clases en la región Costa.

El año lectivo 2026-2027 comenzará desde el 4 de mayo con un ingreso escalonado de estudiantes, según el cronograma oficial.



En la Zona 8, más de 647 planteles están en preparación (mingas, fumigación y mantenimiento) y se espera superar los 460.000 estudiantes matriculados.

El feriado por el Día del Trabajo de este 2026 no pasará desapercibido en el calendario nacional: el Gobierno dispuso un puente que extiende el descanso desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo. La medida, oficializada mediante decreto ejecutivo, aplica para el sector público y busca dinamizar el turismo interno.

Sin embargo, este ajuste en la jornada laboral no modifica el inicio del año lectivo en la región Costa, que ya tiene fechas definidas.

Un calendario que no se mueve

El Ministerio de Educación ratificó que las clases comenzarán desde el lunes 4 de mayo de 2026, bajo un esquema escalonado por niveles. Es decir, el retorno a las aulas arrancará inmediatamente después del feriado, sin cambios en la planificación académica.

Mientras tanto, desde mediados de abril los docentes retomaron actividades tras su periodo de vacaciones, enfocándose en la organización del nuevo ciclo, adecuación de espacios y coordinación interna en cada plantel.

En paralelo, el proceso de matrículas sigue en marcha conforme al cronograma oficial, con fases que se desarrollan incluso durante los días previos al descanso nacional.

Aunque algunas instituciones particulares manejan sus propios tiempos, tampoco han anunciado variaciones de fondo. Todas deben cumplir con los días mínimos de clases establecidos, por lo que el feriado no altera el desarrollo del periodo escolar.

En la Zona 8 —que abarca Guayaquil, Durán y Samborondón— operan 647 instituciones educativas fiscales, donde actualmente se ejecutan mingas comunitarias, fumigaciones y trabajos de mantenimiento como parte de la preparación para el nuevo año lectivo. En esta jurisdicción, el año pasado se registraron cerca de 460.000 estudiantes matriculados y, para el próximo periodo, se prevé que la cifra sea mayor.

El cronograma escolar 2026-2027 establece que los procesos de matrículas ordinarias y traslados se desarrollan entre finales de marzo y la tercera semana de abril. Luego, las matrículas extraordinarias arrancarán el 7 de mayo, mientras que los traslados posteriores al inicio de clases podrán gestionarse desde el 11 de mayo.