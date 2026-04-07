Gobierno modifica malla del Bachillerato Técnico y horarios para el nuevo ciclo escolar Costa

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Cambios para el nuevo ciclo escolar El currículo destinará 21 horas semanales a las materias técnicas frente a 19 horas del tronco común general. Aplica desde primero de bachillerato.

frente a 19 horas del tronco común general. Aplica desde La oferta académica suma áreas de ciencia de datos, mecatrónica y seguridad ciudadana al bachillerato.

Maestros del sector fiscal retornarán el 13 de abril para ejecutar las planificaciones del nuevo periodo.

El Ministerio de Educación ejecutará actualizaciones en el currículo vigente a partir del periodo lectivo Costa 2026-2027. La medida administrativa altera la oferta formativa del Bachillerato Técnico y aplica una nueva distribución de la carga horaria semanal, disposiciones que iniciarán su vigencia de forma progresiva desde el primer curso de este nivel educativo.

Te invitamos a leer: Municipio de Guayaquil suspende entrega de textos escolares para periodo 2026

El diseño del bachillerato técnico

Mediante el Acuerdo Ministerial MINEDUC-2024-00065-A, la cartera de Estado estructuró un catálogo nuevo de figuras profesionales que redefine los módulos de enseñanza. La normativa dispone que la formación técnica ocupe 21 horas pedagógicas semanales, mientras que las asignaturas del tronco común se concentrarán en 19 horas.

La nueva estructura organizativa, basada en clasificaciones industriales internacionales, fragmenta la enseñanza técnica en diez familias profesionales. Esta actualización obliga a los planteles a readecuar su enfoque hacia sectores productivos específicos:

Tecnologías: Abarca Desarrollo de software, Ciencias de Datos, Seguridad informática, Soporte informático y Redes.

Abarca Desarrollo de software, Ciencias de Datos, Seguridad informática, Soporte informático y Redes. Deportes y Salud: Incluye Actividad física y recreación, Seguridad ciudadana, Atención a la primera infancia y Asistencia a grupos prioritarios.

Incluye Actividad física y recreación, Seguridad ciudadana, Atención a la primera infancia y Asistencia a grupos prioritarios. Industrial: Incorpora Electrónica, Mecatrónica, Electromecánica (automotriz e industrial), Climatización, Instalaciones eléctricas, Fabricación en madera, Procesamiento de alimentos y Producción de calzado.

Incorpora Electrónica, Mecatrónica, Electromecánica (automotriz e industrial), Climatización, Instalaciones eléctricas, Fabricación en madera, Procesamiento de alimentos y Producción de calzado. Construcción Sostenible: Centrada en Construcción de obra civil.

Centrada en Construcción de obra civil. Artes: Engloba Artes plásticas, Artes escénicas y Música, todas con enfoque en gestión cultural.

Engloba Artes plásticas, Artes escénicas y Música, todas con enfoque en gestión cultural. Diseño: Contempla Diseño gráfico, multimedia y Diseño de modas.

Contempla Diseño gráfico, multimedia y Diseño de modas. Administrativa y Financiera: Abarca Gestión financiera, contable, administrativa y logística.

Abarca Gestión financiera, contable, administrativa y logística. Agropecuaria y Ambiente: Incluye Manejo de recursos hidrobiológicos, Producción agropecuaria, Desarrollo sostenible y Conservación de áreas protegidas.

Incluye Manejo de recursos hidrobiológicos, Producción agropecuaria, Desarrollo sostenible y Conservación de áreas protegidas. Turismo: Centrada en Gestión turística, Hostelería y arte culinario.

El bachillerato técnico busca optimizar las especializaciones previo al ingreso a la educación superiorCortesía

Más allá del esquema de especializaciones, la entidad explicó a EXPRESO de la vigencia del Acuerdo Ministerial 00076-A sobre innovación educativa. Este documento técnico prohíbe que las modificaciones institucionales se limiten únicamente a la carga de materias; exige a los colegios "ejecutar proyectos que transformen la evaluación y la gestión escolar partiendo de un diagnóstico interno".

Alumnos de altas capacidades

En el ámbito de la inclusión, el sistema fiscal deberá aplicar el instructivo para estudiantes con dotación superior o altas capacidades intelectuales. El protocolo demanda flexibilizar la educación y ejecutar adaptaciones curriculares en los procesos de detección, aprendizaje y promoción académica de este grupo estudiantil.

Regreso a clases

El cronograma operativo del ente rector establece que los estudiantes de la región Costa ingresarán a las aulas en mayo de 2026. Previamente, el personal docente deberá reincorporarse a las instituciones el 13 de abril para iniciar las planificaciones académicas y adoptar las nuevas metodologías dispuestas en las recientes inserciones curriculares.