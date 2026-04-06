Guayaquil alista conciertos de jazz en abril: fechas y lugares

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) desarrolla la Ruta del Jazz con una agenda de recitales semanales en distintos establecimientos del Puerto Principal durante abril de 2026, como antesala a la séptima edición de su festival anual.

Fechas de los conciertos

El circuito de presentaciones abarcará recintos privados y espacios públicos, con paradas programadas cada miércoles. La ejecución de este cronograma cuenta con la promoción del gestor cultural Luis Alberto Illescas y congrega a ensambles de la entidad organizadora y de la Universidad de las Artes (UArtes).

Guayaquil: tres restaurantes que combinan comida y espectáculo Leer más

La jornada de apertura está fijada para el 8 de abril en Andes Brewing Co. a las 20:00. El escenario recibirá al Ensamble Músicas del Pacífico de la UArtes y a la banda de la facultad de la UCSG, para luego habilitar un espacio de improvisación abierta para músicos asistentes. El ingreso requiere el pago de 10 dólares, tarifa que cubre una bebida.

Para el 15 de abril, el circuito operativo se traslada a La Cueva Jazz Club a las 20:00. En este espacio intervendrá el proyecto guayaquileño Zeroo Groove. La entrada general cuesta 10 dólares, con una reducción a 5 dólares para ciudadanos que presenten credencial estudiantil.

La tercera fecha del cronograma se cumplirá el 22 de abril en Casa Cino Fabiani, a la misma hora, con la ejecución musical de Yatáale Ensamble. Se mantiene la política de cobro de 10 dólares para el público general y 5 dólares para el sector universitario.

La fase en recintos particulares concluye el 29 de abril en Odisea Brewing a las 20:00 con la presentación de "Voces Reimaginadas", un proyecto de colaboración interinstitucional directa entre la UCSG y la UArtes. El acceso para esta noche tiene un costo único de 10 dólares.

Concierto gratuito

Tras cumplir el itinerario de cuatro fechas, la programación finalizará con la séptima edición del Festival Jazz UCSG 2026. Este evento de cierre se ejecutará el 2 de mayo en la explanada de la Plataforma del MAAC.

La logística de esta última jornada contempla un horario continuo desde las 14:30 hasta las 20:30. A diferencia de los eventos previos que exigen pago de cover, el acceso de los asistentes al festival de cierre será de entrada libre, eliminando la restricción de boletería en este espacio cultural.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!