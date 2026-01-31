Guayaquil: tres restaurantes que combinan comida y espectáculo

Estos lugares unen la gastronomía con la cultura, música y shows que convierten cada visita en un recuerdo inolvidable

Salir a comer ya no es solo cuestión de elegir un buen plato. Cada vez más restaurantes apuestan por ofrecer un concepto integral: gastronomía acompañada de espectáculos, ambientaciones temáticas y propuestas que convierten la visita en un evento. En Guayaquil, tres espacios destacan por transformar la cena en un show que mezcla tradición, fiesta y elegancia.

Central 593: leyendas que se sirven en la mesa



Central 593 no es un restaurante cualquiera: es un espacio donde la gastronomía ecuatoriana se convierte en un puente hacia la tradición oral y el folklore. Mientras degustas platos típicos como el seco de pollo, el encebollado o la guatita, aparecen personajes icónicos de las leyendas nacionales: la dama tapada, el diablo o cantuña. Estos protagonistas irrumpen en la velada para sorprender a los comensales, convirtiendo la cena en un espectáculo cultural que mezcla historia, teatro y sabor.

En Central 593 puedes disfrutar de la comida acompañado de personajes de las leyendas ecuatorianas. freddy briones

El concepto nació con la idea de rescatar las raíces ecuatorianas y darles un giro innovador. Por eso, además de los clásicos, Central 593 ofrece creaciones como los “chuchis”, una versión local del sushi que reemplaza el pescado crudo por rellenos de seco de pollo, mariscos o carne. Es un ejemplo de cómo la cocina puede reinventarse sin perder identidad. Los precios van desde los $8 hasta los $23 dólares, lo que lo hace accesible para familias y grupos de amigos que buscan una experiencia distinta. En redes sociales los puedes encontrar como @restaurantecentral593.

Con tres locales en Guayaquil, Francisco de Orellana, Vista San Eduardo y Villa Club, y otro en Daule, Central 593 abre de lunes a domingo desde el mediodía hasta las 10 de la noche, dependiendo del día. Su ambiente es ideal para quienes quieren compartir una comida con un toque teatral y cultural. Aquí no solo comes: te sumerges en un viaje por las leyendas ecuatorianas, con un menú que celebra la tradición y la creatividad.

Indomable: donde todos los días es una fiesta latina



Indomable es un lugar que redefine lo que significa salir a comer. Ubicado en Aventura Plaza, este restaurante se ha convertido en un espacio donde la comida se mezcla con la fiesta y la energía latina. Desde que entras, cada piso está ambientado con decoraciones que transmiten ritmo y alegría, haciendo que cada visita se sienta como una celebración.

En Indomable todos los días son una fiesta, con sabor y color. freddy briones

Su propuesta incluye música en vivo, shows de baile y una cartelera variada que se anuncia en redes sociales: noches de karaoke, especiales de baladas y tributos a grandes cantantes. Abre de domingo a jueves hasta las 11 de la noche, mientras que los viernes y sábados la diversión se extiende hasta las 3 de la mañana. Sus precios van desde los $10 a $25 dólares, con menú infantil incluido.

Con apenas dos meses de apertura, Indomable ya apunta a consolidarse como un punto de encuentro para todas las edades. Su menú reúne sabores de Latinoamérica con un toque propio, logrando que la experiencia sea tanto para los ojos como para el paladar. Aquí todos los días son una fiesta, ideal para quienes buscan un lugar divertido y lleno de sabor. En redes sociales están como @indomable_ec.

Shangrillá: el arte del teppanyaki frente a tus ojos



En La Piazza Samborondón, Shangrillá lleva diez años ofreciendo una experiencia que combina elegancia y espectáculo. Su propuesta se centra en el teppanyaki, un estilo de cocina donde el chef prepara los platos frente a los comensales, convirtiendo cada preparación en un show. Es un espacio donde la gastronomía se convierte en performance.

Shangrillá es pionero de la cocina tepanyaki en Ecuador, donde todo se concina frente a tus ojos. freddy briones

El restaurante abre de lunes a jueves de 12 a 10:30 de la noche y los fines de semana hasta las 11. Su menú incluye cortes premium, sushi desde $5,50 dólares y opciones como el pollo oriental acompañado de puré de papas o arroz blanco y ensalada de aguacate. También ofrecen un lunch ejecutivo por $8,99 dólares, pensado para quienes buscan calidad y sabor. En redes sociales están como @shangrilasushi.

La historia detrás de Shangrillá es tan especial como su propuesta, uno de sus dueños estudió en China y decidió traer el teppanyaki a Ecuador, enseñando a su personal esta técnica única. Desde entonces, el restaurante se ha consolidado como un referente de innovación culinaria, donde cada plato es un espectáculo que combina sabor y entretenimiento.

Comer es una experiencia completa

Central 593, Indomable y Shangrillá demuestran que la gastronomía puede ser mucho más que comida: es cultura, fiesta y espectáculo. Cada uno ofrece un concepto distinto, pero todos comparten la idea de transformar la salida a comer en una experiencia inolvidable.

Ya sea con leyendas ecuatorianas que cobran vida, con música y baile que contagian energía, o con chefs que convierten la cocina en arte, estos locales son prueba de que la gastronomía se reinventa constantemente.

