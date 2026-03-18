Libertad vs Barcelona SC EN VIVO: alineaciones, detalles y dónde ver LigaPro 2026

Barcelona SC visita a Libertad en un duelo directo por la parte alta de la tabla de la LigaPro 2026

Barcelona SC visita a Libertad en la fecha 5 de la LigaPro 2026.

Barcelona SC afronta un duelo clave en la fecha 5 de la LigaPro 2026, cuando visite a Libertad este miércoles 18 de marzo, desde las 19:00 (hora de Ecuador), en el estadio Reina del Cisne de Loja.

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El conjunto torero buscará una victoria que le permita escalar posiciones y acercarse al líder Independiente del Valle.

El Ídolo del Astillero llega a este compromiso ubicado en la quinta posición de la tabla, con siete puntos.

Barcelona SC suma siete puntos en la LigaPro 2026. Miguel Canales

Un triunfo en condición de visitante lo pondría muy cerca de la cima, actualmente ocupada por Independiente del Valle con 10 unidades, aunque el cuadro rayado aún debe disputar su partido de esta jornada.

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César Farías apuesta por su ofensiva

El equipo dirigido por César Farías apostará por su poder ofensivo, con figuras como el delantero Darío Benedetto, acompañado en ataque por Héctor Villalba y Luis Cano, quienes serán claves para romper la defensa rival.

Libertad quiere hacerse fuerte en casa

Por su parte, Libertad también llega motivado, ya que ocupa el cuarto lugar con los mismos siete puntos que Barcelona SC.

El conjunto lojano intentará hacerse fuerte en casa con jugadores como Gabriel Cortez, además de los volantes Vilington Branda y Jawer Guisamano.

Libertad busca meterse en la pelea por el liderato de la LigaPro 2026. API|

Dónde ver EN VIVO Libertad vs Barcelona SC

El partido entre Libertad y Barcelona SC será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto en su plataforma digital como en su canal de televisión pagada.

Alineaciones de Libertad vs Barcelona SC

EN VIVO Libertad vs Barcelona SC

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