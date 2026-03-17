Marruecos campeón de la Copa África 2026: CAF sanciona a Senegal y le da el título

Marruecos es campeón de la Copa África 2026 tras fallo de la CAF que castiga a Senegal por retirarse del partido

Marruecos es el campeón de la Copa Africana de Naciones 2026.

El Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) resolvió este martes 17 de marzo de 2026 declarar perdedora a Senegal en la final de la Copa África 2026, pese a que había ganado 1-0 en la prórroga, y otorgar el título a Marruecos con un marcador oficial de 3-0.

Por qué Marruecos es campeón pese a perder en la cancha

La decisión fue adoptada tras analizar los recursos presentados por la delegación marroquí luego de la derrota sufrida el pasado 18 de enero de 2026, según informó la CAF a través de un comunicado en sus canales oficiales.

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El organismo explicó que la resolución se basa en la aplicación del artículo 84 del reglamento de la competición, el cual establece la eliminación de un equipo en distintos supuestos, entre ellos abandonar el terreno de juego antes del final del partido sin autorización del árbitro.

En estos casos, el equipo infractor es declarado perdedor y eliminado de forma definitiva de la competencia.

Senegal fue castigado por abandonar en campo de juego en la final. EFE

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El penalti que desató la polémica en Rabat

La polémica se originó en la final disputada el 18 de enero de 2026 en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, ante 69.500 espectadores.

En el minuto 100, antes del inicio de la prórroga, el árbitro sancionó un penalti a favor de Marruecos, lo que provocó la protesta de Senegal, que amenazó con retirarse del encuentro.

Senegal abandonó el campo: la clave de la sanción

Acto seguido, todos los jugadores senegaleses, excepto el delantero Sadio Mané, abandonaron el campo y se dirigieron al vestuario en señal de protesta, mientras el equipo marroquí y el árbitro permanecieron en el terreno de juego.

Tras su regreso, el partido se reanudó con el lanzamiento del penalti por parte de Brahim Díaz, quien falló el disparo. El encuentro continuó hasta la prórroga, donde Pape Gueye anotó el gol que dio la victoria a Senegal en el minuto 94 del tiempo extra.

Qué dice el artículo 82 de la Copa África

Sin embargo, la apelación de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) se sustentó en que Senegal abandonó el campo sin autorización arbitral, una infracción contemplada en el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

“El recurso presentado por la FRMF es declarado admisible en forma y aceptado”, señaló la CAF en su comunicado oficial.

Asimismo, el Comité de Apelación concluyó que “la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), a través de la actuación de su equipo, infringió el artículo 82 del reglamento”, por lo que determinó que el conjunto senegalés perdió el partido con un marcador de 3-0 a favor de Marruecos.

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