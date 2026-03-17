Francisco Egas en la FEF: Así queda el Consejo Directivo para el ciclo 2027-2031

El organismo ratificó a Francisco Egas y presentó al equipo que liderará el fútbol nacional en el próximo ciclo

Parte del Consejo Directivo de Francisco Egas en la Ecuafútbol.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya tiene completamente definido su nuevo Consejo Directivo tras la ratificación de su presidente. Con ello, el organismo traza la hoja de ruta que marcará el rumbo del balompié nacional hasta 2031.

La nueva estructura mantiene una línea de continuidad, pero incorpora actores clave de asociaciones provinciales y del entorno internacional, consolidando un bloque que buscará estabilidad y proyección a largo plazo.

La cúpula que liderará la FEF

De acuerdo con el organismo, el directorio estará encabezado por figuras que han sido parte del proceso reciente del fútbol ecuatoriano:

Francisco Javier Egas Larreátegui (Presidente)

Inicia un nuevo periodo con el respaldo de su gestión anterior, enfocada en el desarrollo de selecciones formativas y la estabilidad administrativa. Su visión apunta al ciclo mundialista rumbo a 2030.

Selim Doumet (Vicepresidente)

Representante de Asoguayas, su presencia garantiza peso político y equilibrio dentro del directorio, además de fortalecer la representación del fútbol costeño.

✅ ¡REELECTO HASTA 2031! 🇪🇨



🤵🏻‍♂️ Este es el directorio completo de FEF encabezado por Francisco Egas. #SucreDeportes#SucreEnLaNoticia pic.twitter.com/lnImQX5K7W — 📻 Sucre Deportes (@sucredeportesec) March 17, 2026

Los vocales: equilibrio entre experiencia y representación

El Consejo se completa con siete vocales que aportan distintas miradas del fútbol ecuatoriano:

Carlos Manzur

Referente en normativa y selecciones, considerado uno de los hombres de mayor confianza dentro de la actual administración.

María Sol Muñoz

Delegada ante CONMEBOL, clave para mantener la presencia de Ecuador en el ámbito internacional.

Marlon Granda

Aporta la visión de los clubes, especialmente desde proyectos emergentes del fútbol nacional.

Rodrigo Espinosa

Vinculado a la Comisión de Selecciones, su rol será determinante en el seguimiento de la Tri en todas sus categorías.

Manuel Mantilla

Representante histórico de Pichincha, fortalece el vínculo con el fútbol capitalino.

Omar Estupiñán

Voz de experiencia desde la provincia de Esmeraldas, en representación de asociaciones.

Lenin Barragán

Refuerza la presencia de las asociaciones del interior en la toma de decisiones.

Los retos del nuevo directorio

El nuevo directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendrá bajo su responsabilidad una serie de desafíos clave tanto en el corto como en el mediano plazo. Entre ellos destacan la organización y desarrollo de las Eliminatorias Sudamericanas, el fortalecimiento de la Copa Ecuador y el impulso a la infraestructura deportiva en distintas provincias del país, con el objetivo de descentralizar el crecimiento del fútbol.

Además, el organismo deberá adaptarse a los nuevos lineamientos de la FIFA y gestionar los cambios derivados de la Ley del Deporte. Con esta estructura, la FEF busca dar continuidad a su proyecto institucional, apuntando a consolidar el fútbol ecuatoriano tanto a nivel local como internacional en este nuevo ciclo dirigencial.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!