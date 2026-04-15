Padrón electoral Ecuador 2026: ¿cómo verificar tu registro para votar?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

De cara a las elecciones seccionales de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta en línea del registro para que los ciudadanos confirmen si están habilitados para sufragar y dónde deberán hacerlo. La herramienta forma parte del proceso de actualización del Registro Electoral, que se publica para garantizar la participación ciudadana.

El sistema permite verificar datos básicos como provincia, cantón, parroquia y zona electoral asignada, información clave para organizar la jornada de votación prevista para el 29 de noviembre de 2026.

¿Cómo verificar tu registro electoral?

El proceso es digital. Estos son los pasos:

Ingresar al portal oficial del CNE: accede a la plataforma habilitada para la consulta del lugar de votación. Digitar tus datos personales: ingresa tu número de cédula y tu fecha de nacimiento, tal como constan en tu documento de identidad. Seleccionar la opción “Consultar”: el sistema procesará la información y mostrará si estás habilitado para votar. Revisar la información electoral: podrás ver tu provincia, cantón, parroquia y zona electoral asignada.

¿Qué debes tomar en cuenta?

El registro no detalla aún el recinto ni la Junta Receptora del Voto, sino la zona donde sufragarás. Además, el CNE mantiene habilitados servicios complementarios, como el cambio de domicilio electoral, la inscripción de extranjeros o la actualización de datos, tanto en línea como en sus delegaciones provinciales.

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La verificación oportuna del padrón es clave en un contexto de calendario electoral ajustado, marcado por el adelanto de los comicios seccionales.

Los ecuatorianos volverán a las urnas el 29 de noviembre de 2026.CORTESÍA.

El organismo también recordó que hasta el próximo 17 de abril de 2026 estará habilitada la posibilidad de registrar el cambio de domicilio electoral. Si el trámite se realiza hasta esa fecha, la modificación regirá para las seccionales de 2026.

El organismo electoral señaló: “En cumplimiento del calendario electoral, este viernes 17 de abril culminará la campaña de cambios de domicilio electoral, inscripción de extranjeros y habilitación del Registro Electoral Pasivo, disponible en modalidad virtual a través de la página web institucional; o de forma presencial en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y en los puntos habilitados a escala nacional”.