Democracia Sí ahora se llama Futuro; CNE aprobó cambio en su régimen orgánico

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

En medio del proceso electoral en curso para la elección de autoridades de prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, los movimientos políticos ensayan reestructuraciones. Este 13 de abril de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un cambio parcial en el reglamento orgánico de Democracia Sí.

El movimiento político de acción nacional que lidera Gustavo Larrea, ahora se denomina Movimiento Futuro. Mantiene el número 20 en la papeleta.

El Pleno del CNE dio paso al pedido por unanimidad. En una sesión virtual, los cuatro consejeros presentes votaron a favor de la recomendación del informe técnico.

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En esta ocasión no asistieron el vicepresidente Enrique Pita ni los vocales José Cabrera y Esthela Acero. Cada uno presentó sus respectivas justificaciones y fueron principalizados en sus cargos los suplentes José Merino y Mónica Noriega.

Los cambios aprobados para Democracia Sí

Además del nuevo nombre, la resolución del CNE incluyó otros cambios solicitados por la organización política: la bandera será de color magenta, con la palabra central “Futuro” en letras blancas, y su símbolo incorporará una flecha de color cian.

Asimismo, se registró que el movimiento se define como humanista y ecologista, “que surge con la finalidad de aglutinar a todos los sectores sociales, políticos, productivos, culturales y deportivos del país en una perspectiva participativa e incluyente”.

Sobre las elecciones seccionales de 2026

Los movimientos políticos se vieron obligados a ajustar sus tiempos de preparación para participar en las seccionales, luego de que el CNE decidiera adelantar la fecha de votación del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.

Las primarias deberán realizarse entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026. La inscripción de candidaturas estará habilitada del 2 al 17 de agosto de 2026. Previamente, el plazo para registrar alianzas electorales se extenderá del 18 de junio al 18 de julio de 2026.