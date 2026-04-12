Correísmo define directiva en Guayas y habla de asambleas para candidaturas a seccionales

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Revolución Ciudadana acelera su reestructuración en Guayas y apunta a una lista de consenso para las seccionales de 2026.

Sofía Espín lideró la reestructuración provincial y el movimiento activará asambleas para consolidar su estrategia electoral.

El reordenamiento del correísmo coincide con un escenario político movido en Guayas, marcado por la eventual salida de Marcela Aguiñaga y la crisis en la Alcaldía de Guayaquil.

El proceso de reestructuración de la Revolución Ciudadana en las provincias continúa. Ahora, el correísmo estableció su nuevo buró en Guayas y anuncia asambleas cantonales para elaborar una lista de consenso para las seccionales de 2026.

El anuncio lo hizo la coordinadora provincial encargada, Sofía Espín, quien además es actualmente parlamentaria andina por la RC. Ella convocó al buró provincial para definir a la nueva directiva, tras la decisión de la dirigencia nacional sobre el proceso de reestructuración.

“La organización militante es clave en momento de crisis. Tenemos una oportunidad enorme de fortalecernos para disputar, en lo político, la defensa de las familias del Ecuador”, escribió Espín en el marco del encuentro, que se desarrolló de forma virtual.

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En la reunión también estuvo presente la presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira. Cabe recordar que ella ya había anunciado un proceso de transición. En un comunicado, la RC señaló, el pasado 10 de abril de 2026, que se encargaba a las direcciones provinciales el proceso de transición, el cual debía durar un mes.

“Saludamos a quienes asumen hoy el desafío de liderar este proceso de reestructuración que tendrá una duración de un mes y culminará con la elección de las nuevas directivas provinciales”, señaló la RC en un comunicado del pasado 10 de abril.

En esa línea, la propia Espín escribió: “Se conformó con éxito el Buró Guayas, con la dirección y apoyo de Gabriela Rivadeneira. Continúan las asambleas cantonales y provinciales para llegar, entre todos, a una lista provincial de consenso”.

Guayas en el mapa electoral

La provincia del Guayas se ha convertido en el centro del debate y la pugna política. La anunciada renuncia de la actual prefecta, Marcela Aguiñaga, ha reconfigurado el tablero electoral, pese a que ella ya se había separado de la Revolución Ciudadana.

Un elemento adicional en este escenario tiene que ver con la Alcaldía de Guayaquil. Actualmente, Aquiles Álvarez continúa bajo prisión preventiva. Enfrenta procesos legales por los casos Goleada y Triple A.

Además, el líder histórico del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, reapareció el 11 de abril de 2026 y se refirió precisamente a Guayaquil. Los socialcristianos perdieron el control del Guayas en las seccionales de 2023, frente al correísmo, después de décadas en las que esa provincia fue su principal bastión.