Barcelona SC no perdonó: esta fue la sanción contra hincha acusado de xenofobia

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber Barcelona SC prohibió de forma definitiva el ingreso de un hincha acusado de xenofobia.





Los insultos contra César Farías provocaron una reacción inmediata del club.





El equipo amarillo anunció que continuará identificando a otros responsables.



Barcelona SC tomó medidas firmes tras los actos xenófobos registrados contra su entrenador César Farías, ocurridos durante el compromiso frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores y que se repitieron en el duelo ante Leones del Norte.

La institución confirmó que logró identificar a uno de los aficionados que participó en los agravios y dispuso su expulsión definitiva del estadio Estadio Monumental. La dirigencia consideró que estos hechos vulneran los principios del club y atentan contra la convivencia en los escenarios deportivos.

Así va Barcelona SC en la tabla

En su pronunciamiento oficial, Barcelona reiteró que no permitirá ningún tipo de manifestación discriminatoria dentro de sus instalaciones y aseguró que continuará trabajando en la identificación de otros responsables que hayan incurrido en conductas similares durante los últimos encuentros.

El comunicado también destacó que el fútbol permite la crítica hacia jugadores o entrenadores por su desempeño, pero que los ataques relacionados con la nacionalidad o aspectos personales cruzan límites que no pueden ser tolerados por ninguna institución deportiva.

Barcelona SC va por más hinchas

Además, el club hizo un llamado a la hinchada para mantener el comportamiento adecuado en las gradas, evitando acciones como el lanzamiento de objetos o insultos que puedan generar sanciones deportivas o económicas.

Por su parte, César Farías manifestó su inconformidad por los insultos recibidos, asegurando que los comentarios dirigidos hacia su familia y su nacionalidad fueron ofensivos y dolorosos. El estratega recalcó que acepta las críticas deportivas, pero no permitirá que se vulneren sus derechos como persona ni que se normalicen expresiones discriminatorias dentro del fútbol profesional.