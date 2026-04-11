Christian Lara cerca de salir libre mientras avanzan investigaciones en Quito

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

El exfutbolista ecuatoriano Christian Lara podría recuperar su libertad en las próximas horas, luego de que la justicia admitiera el recurso de apelación presentado por su defensa contra la medida de prisión preventiva dictada en su contra por un presunto asalto ocurrido en el sur de Quito.

El recurso fue ingresado el pasado 10 de abril dentro del proceso judicial No. 17283-2026-00549, en el que está vinculado el exseleccionado nacional. La jueza Fátima Llundo aceptó el trámite de apelación, lo que representa un avance clave para la defensa del conocido “Diablito”, quien busca enfrentar el proceso en libertad mientras continúan las investigaciones.

Christian Lara cuando era jugador de la Selección de Ecuador.Cortesía

La resolución que adopte la autoridad judicial será determinante para definir la situación legal del exjugador, cuya defensa sostiene que no existen elementos suficientes para justificar la prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.

Desde cuando está detenido Lara

Christian Lara permanece detenido desde el pasado 7 de abril, cuando fue aprehendido por las autoridades tras ser encontrado dentro de un vehículo con vidrios polarizados y sin placas en el sur de Quito, situación que generó sospechas y derivó en su vinculación al caso.

En las próximas horas se espera una respuesta oficial sobre la apelación presentada, lo que podría cambiar el curso del proceso judicial y permitir que el exfutbolista recupere su libertad mientras avanza la investigación.

Francisco Egas habla de Lara

Francisco Egas presidente de la FEF recordó en radio Centro las virtudes del futbolista: "Me conmueve mucho porque, además, hay otros que son unas fichas. Lara era un buen chico. Estaba con problemas económicos desde hace rato, pero era un chico bastante sano, un chico bueno. Y que haya terminado así, no nos puede dejar de llamar la atención”, dijo el dirigente.