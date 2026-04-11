Entre urgencia y crisis en Guayas, PSC acelera decisiones tras llamado de Nebot

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los comicios seccionales se ejecutarán el 29 de noviembre de 2026.

El PSC tiene como objetivo recuperar la Alcaldía de Guayaquil, la cual la perdió en las elecciones de 2023.

Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y presidente vitalicio del PSC, reunió a líderes políticos de distintas corrientes, representantes gremiales y actores sociales en una conferencia en la que abordó el rescate de la ciudad y del país.

Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC) delineó, tras la conferencia del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, un escenario político marcado por la urgencia y la reorganización interna. Decenas de políticos de diferentes ideologías, dirigentes gremiales y actores sociales se reunieron en el Centro de Convenciones de Guayaquil, en el norte de la ciudad.

El también asambleísta aclaró que el evento no correspondía a una actividad partidaria formal, sino a una convocatoria ciudadana en la que todos coincidían con el ideario de la tienda política a la que representa Nebot. El político, en su conferencia, se refirió a recuperar la identidad y el rumbo de la ciudad, como de la seguridad del país.

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¿Qué se viene para el PSC?

Esta conferencia marcó el punto de inicio de la tienda política para iniciar su preparación para las seccionales de noviembre de 2026. Serrano, subrayó que, a partir de ahora, “el partido deberá activar de inmediato su maquinaria política para adaptarse a un calendario electoral modificado de forma abrupta”.

En ese contexto, explicó que uno de los primeros pasos será la designación de coordinadores provinciales, debido a la falta de tiempo para estructurar directivas completas. Este ajuste organizativo responde, según Serrano, a un cambio de reglas que, a su criterio, afecta directamente la participación política, especialmente de nuevos liderazgos que no cuentan con el posicionamiento suficiente para competir en campañas extremadamente cortas.

Menos tiempo, más obstáculos para nuevos candidatos

La reducción del tiempo electoral, señaló, tiene consecuencias concretas: limita la aparición de candidatos emergentes y favorece a figuras con trayectoria o visibilidad previa. Serrano incluso mencionó la renuncia de jóvenes aspirantes que, ante un plazo de apenas 14 días de campaña, desistieron de sus intenciones políticas al considerar inviable competir en esas condiciones.

Es por eso por lo que, admitió que el factor tiempo condiciona la selección de figuras en miras de los próximos comicios seccionales. En un proceso electoral comprimido, los partidos se ven empujados a optar por candidatos ya conocidos por el electorado, lo que reduce las posibilidades de renovación política, manifestó Serrano.

En ese marco, mencionó que perfiles como el de Susana González, exprefecta del Guayas, podrían entrar en consideración, incluso como parte de una candidatura de consenso. Así como otros.

Es por eso por lo que, en cuanto a las candidaturas, el dirigente subrayó que aún no existen definiciones cerradas. Nombres como el empresario y expresidenciable Jan Topic aparecen como posibilidades, pero sin confirmación.

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Alianzas, la clave en un escenario contrarreloj

La prioridad, dijo, será acelerar las decisiones, tomando en cuenta que el escenario obliga no solo a escoger perfiles rápidamente, sino también a evaluar alianzas estratégicas con otras fuerzas políticas. Además, expuso que el partido evalúa la posibilidad de optar únicamente por convenciones provinciales que nacionales, dado que el proceso actual se concentra en elecciones locales y exige decisiones rápidas.

Sobre las alianzas, el presidente del PSC afirmó que serán inevitables. Reconoció que el contexto actual exige acuerdos amplios, incluso con actores externos al partido, para enfrentar los retos electorales. La construcción de consensos, más que la imposición de candidaturas propias, aparece como una línea clave en la estrategia que perfila el PSC.

Finalmente, Serrano planteó que el objetivo central tras estas decisiones es recuperar la gobernabilidad, especialmente en Guayaquil y la provincia del Guayas, donde describió un escenario de crisis institucional agravado por recientes movimientos en las autoridades.

Esto, ante la renuncia —emitida el viernes 10 de abril de 2026— de Carlos Serrano Bonilla a la Viceprefectura del Guayas y la subrogación de funciones del alcalde Aquiles Álvarez, lo que, en sus palabras, obliga a “tener algo definitivo en Guayas y tratar de llevar el barco hasta que venga el nuevo reemplazo de la administración”.