Cynthia Viteri y sus opciones de cara a la contienda electoral

Exalcaldesa de Guayaquil aún no define partido para 2027; se descarta alianza con Aguiñaga y persisten dudas sobre respaldos

La candidatura de Cynthia Viteri para volver al Sillón de Olmedo aún no se define.

La tienda política con la que participará la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aún se mantiene en reserva. En el escenario electoral, su definición genera expectativa dentro de varias organizaciones.

EXPRESO conoció recientemente que la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, no participará en los comicios seccionales junto a la exsocialcristiana. La decisión marca distancia entre ambas figuras en la antesala del proceso electoral.

Giro en el discurso y diferencias ideológicas

En enero, Aguiñaga dijo a este Diario que “los dogmas ideológicos no le interesan a la gente” y que “el bache no pregunta si eres de izquierda o derecha”. Sin embargo, el escenario político dio un giro en las últimas semanas.

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Una fuente comentó a EXPRESO que ahora considera “antinatural participar con alguien con quien no comparte una línea ideológica”. Ese cambio refleja un distanciamiento frente a posibles alianzas electorales.

Centro Democrático pierde fuerza como opción

Para Andrea Endara, politóloga y coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, ese binomio resultaba difícil de concebir, ya que “son dos visiones contrapuestas”. Desde su análisis, las diferencias ideológicas marcaban un límite claro para una eventual alianza.

Ambas figuras proyectaban competir bajo el movimiento Centro Democrático (CD). Sin embargo, ese escenario pierde fuerza frente a las recientes definiciones políticas.

Lecturas sobre un posible acercamiento a ADN

Para el analista político Alfredo Espinosa, ese argumento no resulta sostenible ni creíble, pues en un inicio Aguiñaga mantuvo cercanía con el entorno de Acción Democrática Nacional (ADN). En ese momento, ella aseguró que dejó atrás las diferencias ideológicas para trabajar por Guayas y coordinar con el Gobierno.

A partir de ese antecedente, Espinosa considera que la distancia con Viteri respondería a una posible candidatura de Aguiñaga con ADN, lo que implicaría que su dupla provenga de esa organización. “Si quiere ganar la Prefectura solo tiene una opción: ir con ADN, porque ellos tienen la maquinaria electoral; ya no está la Revolución Ciudadana”, afirmó.

Silencio en CD y reglas para candidaturas

EXPRESO intentó comunicarse, vía mensajería instantánea, con Galo Almeida y Andrés López, presidente y secretario de CD respectivamente, para confirmar si la organización respaldará a ambas figuras o a una de ellas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por su parte, Jorge Vélez, exviceprefecto y exasambleísta por Guayas por Centro Democrático, indicó que, según el calendario electoral, la directiva del movimiento debe organizar las primarias en agosto, proceso que lidera Almeida. Añadió que, como adherente, estará atento a los comunicados oficiales para pronunciarse sobre los precandidatos.

Además, señaló que la exalcaldesa Cynthia Viteri aún no se afilia a la organización política. No obstante, precisó que, según el Código de la Democracia, otros actores pueden participar o integrarse a través de alianzas.

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El silencio de la dirigencia mantiene la incertidumbre sobre la postura oficial del movimiento. Esa falta de pronunciamiento deja abierto el escenario frente a las definiciones electorales.

Otras opciones políticas sin respuesta clara

A criterio de Endara, Viteri debió buscar acercamientos con otras tiendas políticas, como el Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), por su afinidad ideológica. Desde su perspectiva, esa alternativa resultaba más coherente con su línea política.

EXPRESO consultó a Guillermo Celi, segundo vicepresidente nacional del partido, sobre esta posibilidad, pero solicitó que la respuesta provenga de Mauricio Rodas o Armando Rodas, presidente y director ejecutivo de SUMA, respectivamente. Hasta el cierre de esta edición, no hubo pronunciamiento.

También se consultó a Javier Orti, presidente del partido Avanza. El dirigente aseguró que desconoce acercamientos entre la directiva de Guayas y la exalcaldesa.

Lucio Gutiérrez, fundador del Partido Sociedad Patriótica (PSP), señaló que “todavía no hemos decidido nada al respecto”. En cambio, Juan Fernando Flores, primer vocal nacional del movimiento Creando Oportunidades (CREO), no respondió a la consulta.

El reto de Viteri y el peso del pasado

Para Endara, la exalcaldesa deberá defender su administración, que ha recibido fuertes críticas. Ese escenario la obliga a posicionar su gestión en medio de un electorado más exigente.

Como alternativa, la politóloga plantea que Viteri busque el respaldo de una organización socialdemócrata y se proyecte como una tercera vía. Sin embargo, advierte que esa estrategia implica un alto nivel de riesgo político.

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En una entrevista con EXPRESO, en febrero, Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC), afirmó que desconocía si ella participará o no en los comicios. El dirigente marcó distancia frente a la exalcaldesa en el actual escenario político.

“Nosotros no la votamos, ella fue la que decidió irse. Ella ya no pertenece al Partido Social Cristiano y no está en la toma de decisiones del Partido Social Cristiano”, señaló.

Por ello, Espinosa considera que, si Viteri participa en las seccionales de 2027, deberá demostrar si cuenta con capital político propio o si sus resultados anteriores respondieron al respaldo del PSC. El analista plantea que ese será uno de los principales retos de su eventual candidatura.

Sobre todo, advierte, porque los tiempos y el electorado han cambiado. En ese contexto, lo que haya hecho en el pasado podría perder peso frente a nuevas dinámicas políticas.

Fechas clave del calendario electoral

Además, Espinosa advierte que, si no consigue el respaldo de una tienda política, “será una espectadora de las elecciones”. Su lectura subraya la importancia de asegurar una estructura partidista para competir.

El calendario electoral fija del 31 de julio al 14 de agosto de 2026 para los procesos de democracia interna (primarias) de las organizaciones políticas. Luego, del 31 de agosto al 29 de septiembre, las agrupaciones deberán inscribir sus candidaturas.

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