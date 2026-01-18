Sin el correísmo y con casillero propio: la estrategia electoral de Aguiñaga

La táctica de la exmilitante de la Revolución Ciudadana consolida la práctica de partidos políticos de alquiler en el país

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, buscará la reelección de su cargo en 2027.

La mirada de Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, está puesta en las elecciones seccionales de 2027. El sábado 17 de enero de 2026, la funcionaria anunció su intención de buscar la reelección, aunque esta vez sin el respaldo de la Revolución Ciudadana (RC).

Con este giro político, Aguiñaga marca rotundamente distancia con el movimiento que no solo la llevó a la Prefectura del Guayas, sino en el que también militó desde los inicios de su trayectoria política, en 2007. En diciembre de 2025, se desafilió tras una serie de desencuentros con la organización y con Luisa González, presidenta de RC.

Una estrategia calculada

El hecho de que Aguiñaga haya anunciado sus intenciones electorales de forma paralela al primer día de la Convención Nacional 2026 de la Revolución Ciudadana no fue una casualidad, opina Andrés Lozano, politólogo y director ejecutivo de la Fundación Gobernanza Participativa. “En política hay pocas cosas que sean coincidencia”, afirma.

A criterio de Andrea Endara, politóloga y coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, la movida fue “bastante estratégica”, pues Aguiñaga quería demostrar que es una figura con peso propio, al margen de la Revolución Ciudadana.

Un mensaje directo a la RC

Lozano coincide con esa lectura y añade que el gesto también envió un mensaje directo a la RC: “Marcela Aguiñaga es un cuadro potente, tiene un liderazgo local fuerte y sin ella el movimiento pierde mucho en la papeleta electoral”. En esa línea, el analista político y electoral Alfredo Espinosa considera que la presentación de los resultados del censo agropecuario del Guayas fue utilizada como una forma de medir fuerzas frente a su antigua organización política.

No solo eso, sino que también les envía el mensaje de que no los necesita, agrega Endara. Además, les estaría advirtiendo que cuenta con la capacidad de convertirse en un contrapeso político.

Por otro lado, Aguiñaga hizo un guiño a la ciudadanía que valora su gestión, pero que no desea comprometerse ni identificarse con el correísmo. Al mismo tiempo, apeló a sectores correístas que no están de acuerdo con una eventual presidencia de Gabriela Rivadeneira en la Revolución Ciudadana.

Reciclaje de partidos y negociación electoral

Sin embargo, esta proclamación profundiza la mala calidad democrática que atraviesa el país, subraya Lozano. Esto se debe a que, en lugar de fortalecer la institucionalización de los partidos políticos —condición clave para una democracia robusta y estable—, fomenta la proliferación de partidos de alquiler.

Aguiñaga manifestó que, para su participación en los próximos comicios, contenderá con una nueva organización política, aunque no precisó cuál. Únicamente señaló que “todavía no lo voy a anunciar, (pero) tenemos casillero”.

Esas declaraciones significan que ya ha mantenido conversaciones con un partido político y que tiene adelantada una negociación para participar bajo esa bandera, expresa Espinosa. Otra posibilidad, añade, es que replique el caso de RETO, que en sus inicios pertenecía a Paul Carrasco, pero que tras una convención pasó simplemente a otras manos.

Este tipo de prácticas es muy común en Ecuador, sostiene Endara, al referirse al reciclaje de organizaciones políticas. Por ello, afirma Espinosa, “somos una fábrica de candidatos sin partido, dispuestos a negociar con organizaciones de alquiler o de transacción para usar el casillero, el número y la lista, con el fin de participar en elecciones”.

Al final, los políticos olvidan la importancia de las estructuras partidarias, enfatiza Lozano. Como ejemplo menciona a Estados Unidos, donde existen dos grandes organizaciones con diversas corrientes internas que compiten bajo reglas claras y conviven sin fragmentarse en nuevos grupos políticos.

No obstante, su principal reto, señala Endara, será demostrar que puede ganar una elección sin la sombra de Rafael Correa. De lograrlo, se convertiría en la primera excorreísta en hacerlo.

