“El honor no se compra ni se vende”: Noboa en evento por los 197 años del Ejército

El presidente Daniel Noboa lideró este 27 de febrero la ceremonia por los 197 años del Ejército en Quito.

El presidente Daniel Noboa participó este 27 de febrero en la ceremonia por los 197 años de la creación del Ejército Ecuatoriano y la Batalla de Tarqui, realizada en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Quito. Durante el acto, reafirmó el respaldo de su gobierno a las Fuerzas Armadas con equipamiento y capacitación, y destacó el papel de los militares en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad nacional.

“Nuestra historia está marcada por hombres y mujeres valientes que ofrendaron su vida para forjar los cimientos de nuestro Estado. Ayer lo hicieron para proteger nuestras fronteras y hoy lo hacen para rescatar al país de las garras del terrorismo y de esas oscuras ideologías que pretendieron someternos”, dijo el Primer Mandatario.

Fortalecimiento institucional y lucha contra nuevas amenazas

El jefe de Estado aseguró que el respaldo del Gobierno Nacional ya se refleja en acciones concretas orientadas a capacitar y fortalecer a la institución militar, con mejores herramientas, equipos modernos y vehículos de última tecnología. Añadió que esta línea de trabajo continuará, con el impulso a una formación profesional de élite.

El acto también puso énfasis en el compromiso y profesionalismo de los uniformados frente a amenazas como la violencia, el narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal.

Noboa, junto a autoridades del Estado, durante los 197 años del Ejército en Quito. El mandatario ratificó el fortalecimiento táctico para el combate a la inseguridad. Foto: Flickr

Reconocimiento a la gestión presidencial

En esa línea, el comandante General del Ejército, Jhon Miño Razo, reiteró la misión institucional. “Hoy nos enfrentamos a un enemigo distinto: invisible, mutable e infiltrado, que amenaza la paz y pretende sembrar temor. Pero que nadie se equivoque pues la respuesta será una sola: unidad nacional, firme e inquebrantable”.

Condecoración y mensaje a los soldados

Durante la ceremonia se rindieron los honores correspondientes. El presidente Noboa recibió el Botón de Mando y fue condecorado con la distinción “Vencedores de Tarqui”, en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su apoyo permanente al Ejército y su labor en el fortalecimiento de la defensa nacional.

Al evento asistieron autoridades nacionales, representantes de las funciones del Estado, organismos de control, miembros del Cuerpo Diplomático y jóvenes abanderados de distintas unidades educativas.

Antes de concluir su discurso, el Presidente dirigió un mensaje a los militares presentes: “Ustedes, valientes militares, saben bien que el honor no tiene precio; no se compra ni se vende. El honor se gana con lealtad, disciplina y sacrificio”, dijo, al tiempo que afirmó: “Defenderemos juntos nuestra patria y nuestro futuro con unidad, compromiso y esperanza”.

