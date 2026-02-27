Juez Carlos Serrano se excusa de integrar el tribunal del caso Triple A

Su decisión se suma a la excusa presentada previamente por Christian Fierro y la destitución de la jueza Gabriela Lara

La causa investiga un presunto esquema de almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles.

El juez Carlos Serrano, del Tribunal de Garantías de la Unidad contra la Corrupción y Crimen Organizado, este 27 de febrero de 2026 su excusa para continuar integrando el tribunal encargado de conocer el denominado caso Triple A, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

La decisión se produce en medio de una cadena de cambios que han desbaratado el tribunal. Primero, el juez Christian Fierro presentó excus para apartarse del proceso y, después, la jueza Gabriela Lara Tello fuera destituida de sus funciones por el Consejo de la Judicatura.

Serrano argumenta garantía de imparcialidad

En un escrito presentado, Serrano explicó que su excusa se fundamenta en el artículo 76 numeral 7 literal k) de la Constitución, que garantiza el derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial.

El magistrado señaló que el 6 de febrero de 2026 compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, dentro del juicio político seguido contra el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, donde respondió preguntas relacionadas con la causa.

Según indicó, dichas declaraciones podrían interpretarse como una exteriorización de criterio sobre el proceso penal, lo que podría generar dudas respecto de su objetividad.

Por ello, invocó el artículo 572 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que permite la excusa cuando un juez ha manifestado opinión sobre la causa.

Además, dejó constancia de que su renuncia al cargo, presentada el 3 de diciembre de 2025 y aún en trámite, podría provocar futuras dilaciones si el juzgamiento inicia con un tribunal que luego deba recomponerse.

Tribunal se reconfigura tras excusas y destitución

La salida de Serrano se suma a la excusa presentada anteriormente por el juez Christian Fierro. Según una razón procesal emitida el 27 de febrero de 2026, la excusa de Fierro fue remitida al juez Víctor Darío Barahona Cunalata, quien actúa en reemplazo de la jueza Gabriela Lara Tello tras su destitución.

Estos cambios han impedido hasta ahora consolidar de forma definitiva el tribunal que deberá conocer la etapa de juzgamiento del caso.

Petroecuador solicita designación urgente

Ante la falta de integración completa del tribunal, Petroecuador, como acusador particular, solicitó la designación de dos nuevos jueces que permitaninstalar la audiencia prevista para el 7 de marzo, en Quito. Por ahora, el tribuna solo está integrado por el juez Víctor Dario Barahona Cunalata, que reemplaza a Lara, por decisión del Consejo de la Judicatura de Pichincha.

