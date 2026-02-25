¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales

El Ministerio de Educación confirmó que el nuevo año lectivo del régimen Costa–Galápagos comenzará en mayo

El calendario se establece tras la culminación del ciclo 2025, que finalizará el 26 de febrero.

El Ministerio de Educación anunció que el período escolar del régimen Costa–Galápagos iniciará el 4 de mayo de 2026, según lo confirmó la ministra Gilda Alcívar. Este calendario se establece tras la culminación del ciclo 2025, que finalizará el 26 de febrero y busca garantizar la continuidad educativa en las 7.572 instituciones fiscales de la región.

La planificación responde a la necesidad de mantener un sistema ordenado y seguro, especialmente en provincias como Guayas, donde se concentra gran parte de la población estudiantil. Con este anuncio, más de 1,8 millones de estudiantes ya tienen definida la fecha de retorno a las aulas.

Preparativos docentes e inversión en infraestructura

El cierre del año lectivo implica un proceso de transición para los 83.000 maestros que forman parte del régimen Costa–Galápagos. Ellos participan en actividades de planificación, evaluación y capacitación para asegurar que el nuevo ciclo arranque con normalidad.

Para la preparación del nuevo año lectivo se destinarán alrededor de 50 millones de dólares para mantenimiento, prevención y emergencias en instituciones públicas. Este esfuerzo busca garantizar que los planteles estén en condiciones óptimas para recibir a los estudiantes, evitando interrupciones por problemas estructurales o climáticos.

Educación superior: ingreso y nivelación

El inicio del ciclo escolar también se conecta con el acceso a la educación superior. Ecuador cuenta con 33 universidades y escuelas politécnicas, además de 54 institutos y conservatorios. Para el primer período académico de 2026, más de 53.000 aspirantes rendirán la evaluación de ingreso entre el 10 y el 12 de febrero.

El décimo cuarto y las compras escolares

El inicio de clases en la Costa coincide con el pago del décimo cuarto sueldo, un beneficio laboral que representa un alivio económico para miles de familias. Este ingreso adicional equivale a un salario básico unificado y se entrega cada año en abril a los trabajadores en relación de dependencia.

En la práctica, el décimo cuarto se ha convertido en un recurso clave para cubrir los gastos escolares: uniformes, útiles, mochilas y matrículas. Su desembolso previo al arranque del ciclo escolar permite que los hogares se organicen mejor y enfrenten con mayor tranquilidad los costos asociados al regreso a clases.

