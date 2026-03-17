Luisa González responde a Noboa por acusaciones sobre viaje a Colombia

González reaccionó en redes sociales a las declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien la vinculó con un presunto cruce hacia Colombia durante el toque de queda.

El presidente Daniel Noboa denunció este martes 17 de marzo una presunta vulneración de los controles fronterizos durante el estado de excepción. Según el mandatario, la familia de Adolfo Macías, alias Fito, y la excandidata presidencial Luisa González habrían cruzado hacia Colombia coincidiendo con la vigencia del toque de queda nacional.

“Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”, señaló Noboa en su cuenta oficial.

La respuesta de Luisa González en redes sociales

La reacción de Luisa González no tardó en llegar. A través de su perfil en la red social X, la excandidata presidencial ironizó sobre las acusaciones del mandatario. “¡Ya trabaja papito! Acabé de hacer deporte, voy a desayunar, atenderé unas reuniones y luego te cuento un poco de mi agenda internacional, estaré en varios países”, escribió González, en alusión directa a Noboa.

¡Ya trabaja papito!



Acabé de hacer deporte, voy a desayunar, atenderé unas reuniones y luego te cuento un poco de mi agenda internacional, estaré en varios países. https://t.co/S4IzlxDEjU — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) March 17, 2026

En otro mensaje, la dirigente de la Revolución Ciudadana comentó: “Allanen el aeropuerto de Quito porque habíamos cientos de personas tomando vuelos en pleno toque de queda. Lo siento pero el chiste cuenta solo”. Con estas publicaciones, González buscó minimizar la denuncia y remarcar que su viaje forma parte de actividades políticas y diplomáticas previstas.

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Seguridad y oposición

Noboa reafirmó que su gobierno sostiene una ofensiva firme contra las estructuras criminales y contra quienes, desde ámbitos políticos o judiciales, facilitan su funcionamiento. El presidente subrayó que la cooperación internacional continúa activa para desmantelar los refugios de estas organizaciones y aseguró que su administración “no dará un paso atrás” en la estrategia de seguridad que se mantiene vigente hasta finales de marzo

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