Noboa: Familia de ‘Fito’ y Luisa González salieron a Colombia en toque de queda

Daniel Noboa afirma que la familia de ‘Fito’ y Luisa González cruzaron a Colombia durante el toque de queda nacional

El presidente Daniel Noboa denunció este martes 17 de marzo una presunta vulneración de los controles fronterizos durante el estado de excepción. Según el mandatario, la familia de Adolfo Macías alias Fito, y la excandidata presidencial Luisa González habrían cruzado hacia Colombia coincidiendo con la vigencia del toque de queda nacional.

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Cuestionamientos a la frontera y la oposición

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado calificó el hecho como una "coincidencia" y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por un presunto descuido en la vigilancia de los límites territoriales, lo que habría facilitado el movimiento de estos grupos.

"Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador", señaló Noboa.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.



Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

El gobernante también aprovechó para rechazar declaraciones previas del presidente colombiano, asegurando que las operaciones militares contra el narcoterrorismo se ejecutan estrictamente en suelo ecuatoriano. "Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", enfatizó.

Lucha contra la impunidad política

Noboa ratificó que su administración mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales y aquellos actores que, desde sectores políticos o judiciales, facilitarían su operatividad. El mandatario concluyó que la cooperación internacional sigue activa para atacar los refugios de estas organizaciones, asegurando que su gobierno "no dará un paso atrás" en la estrategia de seguridad vigente hasta finales de marzo.

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