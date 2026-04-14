Boca vs. Barcelona SC EN VIVO: transmisión del partido de Copa Libertadores en La Bombonera

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

Boca Juniors y Barcelona SC se miden en un duelo trascendental por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. Mientras el conjunto argentino busca ratificar su liderato tras un debut sólido, los ecuatorianos llegan a La Bombonera con la urgencia de sumar puntos para revertir su derrota inicial. La tensión marcará el ritmo este martes 14 de abril en Buenos Aires.

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Alineaciones confirmadas

Las alineaciones de Boca Juniors y Barcelona SC se verán reflejadas minutos antes del inicio del partido en La Bombonera, pactado a las 21:00 horas local (19:00 de Ecuador).