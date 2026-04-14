Resultado Liga de Quito vs. Mirassol: El pronóstico de la IA para el partido de Libertadores

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

La Copa Libertadores 2026 no da tregua. Este martes 14 de abril, el Estadio Rodrigo Paz Delgado será el escenario de un choque crucial por el liderato del Grupo G. Liga de Quito recibe a Mirassol, en un duelo donde la experiencia continental de los albos se enfrenta a la solidez del conjunto paulista.

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El presente de los Albos: Fortaleza en las alturas

El equipo dirigido por Tiago Nunes llega con la moral por las nubes tras un debut. Su victoria por la mínima ante Always Ready en la altitud de El Alto no solo sumó tres puntos, sino que reforzó la disciplina táctica y el orden defensivo que el técnico brasileño aún intenta trasladar al torneo nacional.

Para el encuentro, la estrategia de Liga será asfixiar al rival mediante la velocidad por las bandas. Jugadores como José 'Choclo' Quintero y Janner Corozo serán clave para desbordar a una defensa brasileña que, aunque ordenada, deberá lidiar con los 2.850 metros de altitud de la capital ecuatoriana.

El DT Tiago Nunes y el delantero brasileño Deyverson, el fichaje estrella de los albos.Archivo

Mirassol: invitado inesperado que quiere dar el golpe

Aunque Mirassol es un debutante absoluto en la máxima competición de la Conmebol, ya demostró que no ha venido de paseo. Su ajustado triunfo 1-0 ante Lanús en la primera jornada lo posiciona como un rival de cuidado. El equipo brasileño se caracteriza por un bloque defensivo compacto que concede muy pocos espacios, obligando a sus oponentes a caer en la desesperación.

Análisis y cuotas de apuestas

Las casas de apuestas y los modelos de probabilidad otorgan al Rey de Copas un 51% de opciones de victoria. El factor campo y la adaptación geográfica son las principales armas a favor del equipo local.

Resultado más probable : La Inteligencia Artificial y las tendencias estadísticas sugieren un partido cerrado, con alta probabilidad de un 1-0 a favor de LDU .

: La Inteligencia Artificial y las tendencias estadísticas sugieren un partido cerrado, con alta probabilidad de un . Mercado de goles: Se espera un duelo de "bajas" (Under 2.5 goles), dado que ambos equipos han mostrado priorizar el arco en cero en sus recientes presentaciones internacionales.

Posibles Alineaciones

Liga de Quito : Valle; Quintero, Mina, Segovia, Quiñónez; Pretell, Cornejo, Villamil, Corozo, Quiñonez; y Deyverson.

: Valle; Quintero, Mina, Segovia, Quiñónez; Pretell, Cornejo, Villamil, Corozo, Quiñonez; y Deyverson. Mirassol: Walter; Formiga, Victor, Oliveira, Luis; Aldo, Moura, Eduardo, Negueba, Carioca; y Fogaça.

Si Liga de Quito logra mantener la intensidad durante los primeros 30 minutos y aprovecha el desgaste físico que sufrirá Mirassol por la falta de oxígeno, las probabilidades de que los tres puntos se queden en casa son muy altas. El liderato solitario del Grupo G está en juego.