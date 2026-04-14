Inés Manzano anuncia que cambiarán a principales funcionarios de CNEL y Cenace

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, indicó que habrá un cambio "en la plana mayor" de CNEL y Cenace, tras las críticas ciudadanos por los reiterados e imprevistos apagones en Ecuador.

Este martes 14 de abril, Manzano anunció la suspensión del mantenimiento eléctrico programado en las empresas distribuidoras del país.

Horas antes, Manzano había señalado que las labores técnicas en la subestación Dos Cerritos, en Guayas, eran necesarias para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en esa zona ante las altas temperaturas.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció la tarde de este martes 14 de abril que el Gobierno central cambiará a principales funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), en medio de críticas por los reiterados e imprevistos apagones que vive Ecuador desde hace varias semanas.

"Habrá una nueva plana mayor de CENACE y CNEL. Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción como lo sucedido hoy en la madrugada y el domingo al conectar las torres de Dos Cerritos", expuso la funcionaria en un mensaje publicado en su cuenta de X a las 17:56 de este martes.

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En la publicación, Manzano se refirió a las críticas de la ciudadanía por los constantes cortes de energía que ha sufrido localidades de la Costa, en medio de una inclemente ola de calor. En Guayaquil, la sensación térmica ha llegado a los 40 grados centígrados en los últimos días.

Suspensión de mantenimiento en empresas distribuidoras en el país

La mañana de este martes 14 de abril, la funcionaria había anunciado la ejecución de labores de mantenimiento los siguientes dos domingos en Dos Cerritos, lo que generaría cortes de energía eléctrica en Daule.

Sin embargo, horas después, Manzano suspendió el mantenimiento eléctrico programado en las empresas distribuidoras del país, ante las quejas de la ciudadanía por la falta de electricidad.

"Si bien es mejora de infraestructura, inversión, reducción de pérdidas técnicas, mejora de voltaje, no se puede tomar decisiones que afecten a los ciudadanos y que les quiten su paz y bienestar", escribió la ministra en su cuenta de X.

Pero, días atrás, ante los cortes de energía en Daule por la intervención a la subestación Dos Cerritos, la funcionaria indicó que el exceso de calor generó sobrecargas en diversos puntos de la red, lo que incrementa el riesgo de fallos mayores si no se aplican correcciones técnicas inmediatas.

Apagones en Ecuador: quejas ciudadanas por imprevistos cortes de energía

En las últimas semanas se han replicado las quejas de ciudadanos en diversas zonas del país por los imprevistos y reiterados cortes de energía eléctrica.

En Guayaquil, hay ciudadelas como Guayacanes y Ietel que han sufrido apagones de más de 20 horas. Negocios no han podido abrir sus puertas, y los ciudadanos han tenido que adoptar diversos métodos para aplacar el calor sofocante en los últimos días.