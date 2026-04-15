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EN VIVO Liga de Quito vs Mirassol: detalles, alineación y dónde ver | Copa Libertadores 2026

Liga de Quito enfrentará a Mirassol brasileño con la opción de liderar el Grupo G de la Copa Libertadores 2026. Los albos con todas sus figuras

Liga de Quito suma tres puntos en la Copa Libertadores 2026.

Liga de Quito suma tres puntos en la Copa Libertadores 2026.EFE

Publicado por
Ginno Zambrano

Creado:

Actualizado:

Liga de Quito tiene una gran oportunidad de asumir el liderato del Grupo G de la Copa Libertadores 2026 este martes 14 de abril de 2026, cuando reciba al brasileño Mirassol en la segunda fecha del certamen.

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El compromiso se disputará desde las 21:00 (hora de Ecuador) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, donde los albos buscarán hacer respetar su localía.

Liga de Quito va por el liderato del Grupo G

Actualmente, el equipo ecuatoriano ocupa el segundo lugar del grupo con tres puntos, tras su victoria inicial frente a Always Ready.

Liga de Quito se impuso en su estreno copero ante Always Ready en El Alto.

Liga de Quito se impuso en su estreno copero ante Always Ready en El Alto.Cortesía

El entrenador Tiago Nunes contará con figuras clave como Janner Corozo, Deyverson y Gabril Villamil, quienes liderarán el ataque y el mediocampo del conjunto universitario.

Mirassol, líder y rival directo

Por su parte, Mirassol llega como líder de la zona, también con tres unidades, luego de imponerse a Lanús.

El técnico Rafael Guanaes apostará por su tridente ofensivo conformado por Nathan Fogaca, Edson Carioca y Firmio Negueba.

Alineaciones de Liga de Quito y Mirassol

Dónde ver EN VIVO el partido de la Copa Libertadores

El partido será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium en Ecuador y toda Sudamérica, en un duelo clave para definir la cima del grupo.

EN VIVO Liga de Quito vs Mirassol

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