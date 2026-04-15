EN VIVO Liga de Quito vs Mirassol: detalles, alineación y dónde ver | Copa Libertadores 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Liga de Quito tiene una gran oportunidad de asumir el liderato del Grupo G de la Copa Libertadores 2026 este martes 14 de abril de 2026, cuando reciba al brasileño Mirassol en la segunda fecha del certamen.

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El compromiso se disputará desde las 21:00 (hora de Ecuador) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, donde los albos buscarán hacer respetar su localía.

Liga de Quito va por el liderato del Grupo G

Actualmente, el equipo ecuatoriano ocupa el segundo lugar del grupo con tres puntos, tras su victoria inicial frente a Always Ready.

Liga de Quito se impuso en su estreno copero ante Always Ready en El Alto.Cortesía

El entrenador Tiago Nunes contará con figuras clave como Janner Corozo, Deyverson y Gabril Villamil, quienes liderarán el ataque y el mediocampo del conjunto universitario.

Mirassol, líder y rival directo

Por su parte, Mirassol llega como líder de la zona, también con tres unidades, luego de imponerse a Lanús.

El técnico Rafael Guanaes apostará por su tridente ofensivo conformado por Nathan Fogaca, Edson Carioca y Firmio Negueba.

Alineaciones de Liga de Quito y Mirassol

Dónde ver EN VIVO el partido de la Copa Libertadores

El partido será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium en Ecuador y toda Sudamérica, en un duelo clave para definir la cima del grupo.

EN VIVO Liga de Quito vs Mirassol