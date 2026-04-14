Ecuador brilla en Panamá 2026: estrena su medallero con la garra del judo y la lucha

Publicado por Pasante Redacción Digital Creado: Actualizado:

La delegación ecuatoriana empezó con pie derecho su participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Durante la primera jornada de competencias, el judo y la lucha libre masculina fueron los encargados de darle las primeras alegrías al país, sumando metales que ubican a los "tricolores" en el mapa del evento multideportivo.

Judo: El primer golpe fue de bronce

El encargado de inaugurar el medallero nacional fue Juan Soriano. En la división de -55 kg, Soriano mostró un nivel sólido en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

El camino: Inició con una victoria ante el paraguayo Giovanni Paciello.

Inició con una victoria ante el paraguayo Giovanni Paciello. El desenlace: Tras caer en semifinales ante el venezolano Nelson Martínez, Soriano se recuperó y sentenció su medalla de bronce al vencer por ippon al peruano Benjamín Burnside.

Tras caer en semifinales ante el venezolano Nelson Martínez, Soriano se recuperó y sentenció su medalla de bronce al vencer por ippon al peruano Benjamín Burnside. Sus palabras: "Fue una competencia muy reñida... no era el resultado esperado, pero di lo mejor de mí", confesó el judoca tras la premiación.

La lucha libre aporta plata y bronce

En la jornada vespertina, el Centro de Alto Rendimiento fue testigo del despliegue de los luchadores nacionales.

César Arteaga destacó en la categoría de 51 kg, avanzando con autoridad hasta la final. Aunque cayó 6-1 frente al peruano Francesko Cayano, se adjudicó una valiosa medalla de plata. "Esta presea se la dedico a mi familia y más que todo a mi mamá", señaló un emocionado Arteaga.

Por su parte, Cristhian Cevallos sumó un nuevo bronce en la categoría de 45 kg. A pesar de un registro de tres derrotas y una victoria, su desempeño le permitió finalizar tercero en su grupo y subir al podio en su debut en unos juegos suramericanos.

El "Bonus": Tenis de mesa con podio garantizado

La actividad no se detuvo en los deportes de combate. En el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), el microtenista Juan González aseguró una medalla para Ecuador tras una sufrida victoria de 4-3 sobre el venezolano Jonathan Vegas en los cuartos de final. Con este resultado, González ya tiene un puesto en el podio y este martes buscará su pase a la gran final enfrentando al peruano Keji Takeda.