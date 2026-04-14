¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs Barcelona SC HOY?: Hora, canales y alineaciones en Libertadores

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes conocer Boca Juniors vs. Barcelona SC hoy en La Bombonera por la Copa Libertadores.



Boca y Barcelona SC buscan el liderato del Grupo D este martes a las 19:00.

El Ídolo llega tercero en LigaPro para medir a un Boca que suma 21 puntos.

La noche de este martes 14 de abril, Buenos Aires es el punto de máxima atención en e balompié sudamericano. Barcelona Sporting Club enfrenta su prueba de fuego en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Pisa el césped de La Bombonera para medir fuerzas contra Boca Juniors, en un duelo que promete intensidad táctica y emociones al límite.

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El equipo dirigido por el técnico César Farías de llega con el ánimo por las nubes tras un triunfo agónico en el torneo doméstico.

En el plano local: Barcelona viene de vencer 2-1 a Leones FC por la Fecha 8 de la LigaPro, con un gol salvador de Jhonny Quiñónez al minuto 95. Con este resultado, los "toreros" se mantienen firmes en la pelea, ubicándose en la tercera posición de la Serie A con 15 unidades.

En la Copa Libertadores: Tras un inicio ajustado en el grupo, el equipo guayaquileño sabe que puntuar en Argentina es vital para sus aspiraciones de clasificar a octavos de final. El historial no les favorece (solo una victoria en 6 enfrentamientos previos), pero el buen momento de figuras como el arquero Contreras y el veterano Báez alimenta la esperanza.

Boca Juniors recibe a Barcelona en la fecha 2 de la Copa Libertadores.CORTESIA

Boca, siempre favorito en su templo, busca consolidar su dominio en el grupo bajo la dirección de Claudio Úbeda.

En el plano local: El cuadro argentino llega tras un empate 1-1 frente a Independiente en el Apertura de la Liga Argentina. Actualmente, Boca atraviesa una temporada competitiva, situándose en la tercera posición de su zona con 21 puntos tras 14 jornadas disputadas.

En la Copa Libertadores: Los locales buscan hacer respetar su casa. Con la vuelta de Leandro Paredes al mediocampo (tras cumplir suspensión en el torneo local) y la peligrosidad ofensiva de la dupla Merentiel-Bareiro, el Xeneize intentará asfixiar a los ecuatorianos desde el primer minuto.

Alineaciones de Boca Juniors y Barcelona SC

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo, Jhonny Quiñónez, Jefferson Intriago, Luis Cano; Darío Benedetto.

¿Quién es el árbitro del partido entre Boca y Barcelona SC?

El árbitro colombiano Wilmar Roldán será el encargado de impartir justicia en una noche donde el Grupo D podría empezar a definirse para los aspirantes a la corona eterna.

Boca vs Barcelona: Hora y canales del partido de Copa Libertadores

El partido entre el Xeneixe y el Ídolo se podrá disfrutar por todos los hinchas en la señal de ESPN y Disney+ Premium desde las 19:00 (hora de Ecuador).