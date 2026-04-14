Ministro de Transporte, Roberto Luque, no descarta su candidatura a la Prefectura del Guayas

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

1. Roberto Luque afirmó que no hay una decisión sobre su candidatura y que estará donde el presidente Noboa lo disponga.

2. El ministro prioriza su gestión en infraestructura, pero no descarta asumir un rol político dentro del proyecto oficialista.

3. La Prefectura del Guayas atraviesa cambios tras las renuncias de Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano.

A siete meses de las elecciones seccionales, comienzan a perfilarse posibles nombres para las distintas dignidades de elección popular. En ese contexto, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, se refirió a los rumores sobre una eventual candidatura a la Prefectura del Guayas.

Luque asegura que su candidatura dependerá de lo que disponga Noboa

El funcionario fue claro al señalar que, por ahora, no existe una decisión tomada. "Nada ha sido decidido todavía. Son tiempos políticos y empiezan los rumores, pero siempre vamos a estar dispuestos a trabajar donde el presidente Noboa lo decide", expresó.

Con estas declaraciones, Luque dejó abierta la posibilidad de una postulación, aunque condicionada a una eventual disposición del presidente Daniel Noboa. En esa línea, evitó confirmar aspiraciones personales y enmarcó cualquier decisión dentro del proyecto político del oficialismo.

Al ser consultado sobre si le gustaría asumir ese reto, el ministro se enfatizó que actualmente su enfoque está en la gestión. “Tenemos el año de la construcción y para el Ministerio de Transporte es construir casas, entregar casas, construir vías, entregar vías, construir puentes, entregar puentes, que es lo que hemos hecho estas semanas”, sostuvo.

No obstante, también dejó entrever su disposición a asumir nuevos desafíos políticos si así se lo requiere. “El presidente Noboa tiene un proyecto político que necesita de gente y cuando él lo disponga estaremos dispuestos a aceptarlo”, añadió.

Un escenario político en movimiento en el Guayas

Las declaraciones de Luque se dan en un momento de cambios en la Prefectura del Guayas. La actual prefecta, Marcela Aguiñaga, anunció su renuncia días atrás, la cual se hará efectiva el próximo 14 de mayo.

A este escenario se suma la dimisión del viceprefecto, Carlos Serrano, quien también dejó su cargo recientemente, lo que ha generado incertidumbre sobre la estructura administrativa de la institución.

Se prevé que en los próximos días se determinará quién asumirá la Viceprefectura y cómo se reorganizará la administración provincial tras la salida de Aguiñaga.

Mientras tanto, la eventual candidatura de Luque se mantiene como una posibilidad abierta, en espera de las decisiones que adopte el Ejecutivo en el marco de su estrategia política.