Carlos Serrano y su emotivo mensaje de despedida tras su renuncia a la Prefectura del Guayas

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Carlos Serrano renunció como viceprefecto del Guayas y lo confirmó con un video en redes sociales con imágenes de su gestión.



Aseguró que su salida responde a coherencia con el binomio junto a Marcela Aguiñaga, quien dejará el cargo en mayo 14 del 2026.



Carlos Serrano dejó abierta la puerta a nuevos proyectos políticos y públicos, afirmando que continuará trabajando por la gente.

Carlos Serrano, quien se desempeñaba como viceprefecto del Guayas, anunció su renuncia al cargo el pasado 10 de abril, en medio de un escenario político marcado por cambios anticipados en la administración provincial. Aunque la noticia se conoció durante la mañana, fue en horas de la tarde cuando el funcionario la oficializó mediante un video publicado en su cuenta de X.

El material audiovisual estuvo acompañado de imágenes de su gestión, recorridos en territorio y momentos compartidos con ciudadanos de la provincia, así como con la prefecta Marcela Aguiñaga. En este contexto, Serrano transmitió un mensaje de despedida en el que destacó la coherencia como uno de los pilares de su decisión.

El mensaje de Carlos Serrano tras su renuncia

“Llegué como parte de un binomio junto a Marcela Aguiñaga… Si llegamos como binomio, nos retiramos con la misma unidad”, expresó, al explicar que su salida responde también a la decisión previamente anunciada por la prefecta, quien dejará el cargo el próximo 14 de mayo.

En su mensaje, Serrano señaló que su paso por la institución concluye con la sensación de haber cumplido con sus responsabilidades. Indicó que durante su gestión se priorizó el trabajo en territorio y la supervisión de proyectos en sectores donde, según dijo, antes no se tenía presencia constante.

Asimismo, mencionó que varias iniciativas quedan encaminadas, entre ellas programas vinculados al desarrollo social y productivo de la provincia. Según afirmó, estos proyectos deben mantenerse en el tiempo al haber sido concebidos con enfoque ciudadano.

Uno de los puntos más relevantes de su intervención fue la referencia a su futuro. Serrano dejó abierta la posibilidad de continuar en la vida pública: "Mi camino continúa. Tengo planos en mi vida personal y en la vida política y pública", manifestó, sugiriendo que su salida no implica un retiro definitivo del escenario político.

¿Quién es Carlos Serrano?

Carlos Serrano, de 49 años, cuenta con experiencia tanto en el sector público como privado. Antes de asumir la Viceprefectura, fue concejal de Samborondón durante dos períodos consecutivos, entre 2009 y 2019, representando principalmente a zonas rurales.

Durante ese tiempo, se promovieron iniciativas orientadas al desarrollo agrícola, ganadero y al fortalecimiento del emprendimiento local.

Su rol como viceprefecto lo posicionó como el segundo al mando dentro de la administración provincial, participando en la ejecución y seguimiento de proyectos en distintos cantones del Guayas.

Carlos Serrano, viceprefecto del Guayas, renunció a su cargo.Cortesía de la Prefectura del Guayas

Prefectura se queda sin sus referentes

La renuncia de Serrano se da en paralelo a la salida anunciada de Marcela Aguiñaga, lo que ha generado un escenario de incertidumbre institucional en la Prefectura. Ambas decisiones han intensificado la atención ciudadana y política sobre el futuro de la administración provincial.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente quién asumirá las funciones que quedan vacantes tras estas dimisiones, ni cómo se desarrollará el proceso de transición en la entidad.

Este contexto plantea desafíos para la continuidad de obras y programas en marcha, en una provincia donde la estabilidad institucional es clave para sostener la ejecución de proyectos públicos.