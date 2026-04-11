Marcela Aguiñaga envía mensaje a Carlos Serrano tras su renuncia a la Prefectura del Guayas

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano llegaron juntos a la Prefectura del Guayas, tras ganar las elecciones en 2023, con el apoyo de la Revolución Ciudadana.

Marcela Aguiñaga anunciaron sus renuncias a sus cargos. Aguiñaga indicó que por motivos familiares y Serrano tendría otros proyectos políticos.



Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el futuro de la institución y quiénes quedarán al frente de la prefectura del Guayas desde el 15 de mayo.

Este viernes 10 de abril se confirma un nuevo movimiento en la Prefectura del Guayas. Carlos Serrano, quien se desempeñaba como viceprefecto, anunció su renuncia al cargo, generando nuevas reacciones en medio de un escenario político marcado por cambios anticipados.

Horas después de conocerse la decisión, el propio Serrano hizo pública su dimisión a través de su cuenta en la red social X , donde expuso los motivos de su salida. En su mensaje, el funcionario oficializó su decisión de apartarse de la Prefectura, en un contexto en el que ya se preveían ajustes en la estructura institucional.

"¡Guayas, mi respeto y gratitud! Ustedes ya me conocen… nos volveremos a ver", dijo Serrano en su cuenta de X.

La reacción no se hizo esperar. La prefecta Marcela Aguiñaga también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la renuncia de quien era su segundo al mando.

En un mensaje cargado de tono personal, la autoridad provincial expresó su postura frente a la decisión de Serrano, dejando ver una mezcla de reconocimiento y reflexión sobre el momento que atraviesa la institución.

Dudas e incertidumbre en la Prefectura del Guayas

Aunque no se han detallado públicamente todos los factores detrás de la renuncia, el hecho se produce en un momento clave para la Prefectura del Guayas. Cabe recordar que Aguiñaga ya había anunciado días atrás que dejará el cargo el próximo 14 de mayo, tras comunicar su decisión de no continuar en funciones.

Este doble movimiento, la salida anticipada de la prefecta y la renuncia del viceprefecto, ha intensificado la percepción de inestabilidad en la administración provincial, generando interrogantes sobre la continuidad de proyectos y la transición de mando.

Por ahora, no se han anunciado oficialmente los pasos a seguir dentro de la estructura de la Prefectura, ni quién asumirá las funciones que quedarán vacantes tras estas decisiones.

La situación mantiene la atención de la ciudadanía y del ámbito político, en un contexto donde la estabilidad institucional resulta clave para la ejecución de obras y programas en la provincia del Guayas.