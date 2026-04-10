La prefecta Marcela Aguiñaga anuncia nueva carretera en Playas con controversial video

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:



Lo que se debe saber El anuncio de esta nueva obra se da en medio de su renuncia programada para el próximo 14 de mayo del 2026. Hay dudas sobre la continuidad de sus proyectos



La obra está planificada para ejecutarse en 9 meses y busca mejorar 7 kilómetros de vía. Tendrá un costo de 6,8 millones de dólares.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, volvió a utilizar sus redes sociales para anunciar una noticia importante para la provincia.

En esta ocasión, se trata de la rehabilitación de la vía que conecta General Villamil Playas con Engabao , un proyecto que, además de generar expectativa, ha provocado reacciones por el tono del mensaje difundido en video.

A pocas semanas de anunciar su renuncia al cargo, Marcela Aguiñaga mantiene actividad en territorio y en redes sociales, donde continúa informando sobre las intervenciones de su administración.

El mensaje de Marcela Aguiñaga en redes sociales

A través de un video publicado en redes, la prefecta presentó detalles de la obra, pero lo hizo con un mensaje inicial que rápidamente generó controversia. “Así como salen a criticar, hubieran hecho algo cuando estuvieron, pero bueno… la que puede puede y la que no…Cri cri”, expresó al inicio del material audiovisual.

El contenido continúa con un recorrido por la zona donde se ejecutará el proyecto, en el tramo entre Playas y Engabao , donde ya se han iniciado los trabajos preliminares.

En su intervención, la prefecta también lanzó una crítica directa a administraciones anteriores. “Arrancaron los trabajos aquí en la vía Playas–Engabao, porque en el pasado a algunas se les ha ocurrido por la mitad y el primer tramo se les olvidó”, señaló.

Aguiñaga aseguró que la administración actual busca corregir esas decisiones. “Nosotros llegamos a corregir”, afirmó, al tiempo que detalló el alcance del proyecto.

Detalles de la obra en la vía Playas- Engabao

La obra contempla la intervención de aproximadamente siete kilómetros de vía, con una inversión cercana a los 6,9 millones de dólares. Según explicó, el proyecto incluye mejoras integrales como la rehabilitación del asfalto, construcción de un puente, así como la implementación de iluminación y señalización vial.

“Va a ser exactamente 7 kilómetros… buena vía, un puente, iluminación y señalización horizontal y vertical. Va a quedar pepa”, indicó durante el recorrido.

Además, adelantó que el plazo estimado de ejecución será de nueve meses . “En nueve meses estamos aquí de vuelta con esta belleza completamente nueva”, aseguró.

Uno de los aspectos que destacó la prefecta fue el uso de tecnología para la ejecución de la obra. Según explicó, se aplicará un proceso de reciclaje del pavimento existente, lo que permitirá optimizar los recursos.

La vía Playas–Engabao es considerada estratégica por su conexión con zonas turísticas y productivas del cantón, por lo que su mejoramiento ha sido una demanda recurrente de la ciudadanía.

El anuncio se produce en un momento político particular para la autoridad provincial. Días atrás, Aguiñaga confirmó que permanecerá en el cargo hasta el próximo 14 de mayo, tras comunicar su decisión de no continuar en funciones por motivos personales, lo que ha puesto bajo la lupa sus últimas acciones administrativas.