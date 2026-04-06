El Municipio de Guayaquil recauda más de $88 millones en tres meses
El Municipio lo anuncia como una "recaudación histórica". Más de $25 millones se obtienene de predios urbanos
En medio de un escenario marcado por tensiones políticas y y la inestabilidad en la gestión local, el Municipio de Guayaquil reportó una recaudación superior a los 88 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026.
De acuerdo con información difundida por la Dirección Financiera del Cabildo, entre enero y marzo se ingresaron aproximadamente 88,3 millones de dólares por concepto de impuestos, tasas y contribuciones. La cifra representa un incremento cercano al 40 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, un crecimiento considerable frente a los aumentos moderados registrados en años previos.
¿De dónde provienen los ingresos del Municipio de Guayaquil?
El grueso de la recaudación se concentra en cinco rubros principales. El impuesto predial urbano encabeza la lista, seguido por tasas relacionadas con la recolección de basura, la contribución especial de mejoras —vinculada a obras de infraestructura—, la venta de activos municipales y el impuesto de alcabala.
Allanamiento en el Municipio de Guayaquil: esto se llevaron de las oficinasLeer más
Estos ingresos se han visto impulsados, además, por incentivos como descuentos por pronto pago en tributos como el predial, así como por la habilitación de múltiples canales de recaudación, tanto presenciales como digitales.
Pese a las cifras, el aumento en la recaudación no ha estado exento de cuestionamientos. En distintos sectores de la ciudad persiste una percepción de inconformidad, especialmente en torno a la relación entre lo que se paga y las obras visibles en territorio.
Las críticas apuntan a problemas estructurales que continúan sin resolverse, como el deterioro vial y la falta de iluminación en algunos barrios. Para muchos contribuyentes, el incremento en los cobros no se traduce, al menos de forma inmediata, en mejoras tangibles.
El Municipio destaca una "recaudación histórica"
Desde la administración municipal se sostiene que el aumento en la recaudación es una señal de cumplimiento tributario y que estos recursos están destinados a financiar obras públicas, servicios esenciales y programas sociales.
El Cabildo asegura que los fondos permiten sostener inversiones en infraestructura, mantenimiento urbano y atención a la ciudadanía, bajo un enfoque de eficiencia y responsabilidad en la gestión.
El crecimiento en los ingresos municipales se da en un momento complejo para la institucionalidad local, donde la estabilidad política y la confianza ciudadana juegan un rol determinante.