La renuncia de Marcela Aguiñaga y su efecto en las elecciones por la Prefectura

La prefecta anunció que no participará de los próximos comicios. Expertos advierten movimientos en tablero político

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La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció este lunes 6 de abril que dejará su cargo el próximo 14 de mayo y que no participará en un proceso de reelección. Su decisión introduce un nuevo escenario político previo a las elecciones que se realizarán en pocos meses.

La salida de Aguiñaga ocurre en medio de un contexto de inestabilidad dentro de Revolución Ciudadana, organización que la llevó a la prefectura. Este escenario se complica aún más debido al adelanto de las elecciones seccionales, que pasaron de febrero de 2027 a noviembre de 2026, lo que limita la capacidad de las estructuras políticas para reorganizarse y participar de manera formal en los próximos comicios.

Se prevé un escenario electoral más abierto

Para el abogado y catedrático Francisco Icaza, la renuncia de la prefecta tendrá un impacto directo en el comportamiento del electorado.

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“Aquí va a haber una fragmentación de votos. Eso no cabe duda, eso es lo inevitable. Aquellos que votaron por Marcela Aguiñaga y tenían pensado hacerlo, ahora tendrán otras opciones”, explicó.

Según el analista, este nuevo escenario deja sin una figura clara a un electorado que ya mostraba una tendencia definida, lo que abre la puerta a una redistribución de apoyos entre distintas fuerzas políticas.

Icaza también considera que esta decisión hará más competitivas las definiciones internas de candidaturas. “Esto va a volver más complejas o, al menos, más interesantes las primarias para la Prefectura del Guayas”, señaló.

“Esto va a potenciar la carrera por la Alcaldía. Para los partidos, lo ideal es ganar la prefectura y la alcaldía en conjunto. Es un combo político estratégico”, sostuvo.

En ese sentido, no descarta movimientos dentro de las propias filas políticas. “Algunos que hoy son precandidatos a la Alcaldía podrían empezar a sonar como opciones para la Prefectura. Ese tipo de reacomodos es totalmente posible”, añadió.

A su criterio, la salida de Aguiñaga deja un vacío electoral significativo. “Hasta hace poco era vista como una potencial favorita para la reelección. Ahora ese caudal de votos queda abierto, disponible para ser captado por otras candidaturas”, puntualizó.

Esto va a potenciar la carrera por la Alcaldía. Para los partidos, lo ideal es ganar la prefectura y la alcaldía en conjunto. Es un combo político estratégico Francisco Icaza

​abogado y catedrático

Un criterio similar tiene Luis Bustamente, abogado y experto en temas legales y políticos, quien destaca que la salida aniticipada de Aguiñaga provoca que el viceprefecto asuma el cargo y se escoja una nueva viceprefecta de forma interna por medio del Concejo Provincial del Guayas (sin elección popular) para lo que queda del mandato.

"Esta renuncia abre completamente el tablero electoral, se podrían reconfirgurar alianzas con los movimientos políticos", comentó Bustamante, quien asegura que el actual viceprefecto podría ir a las elecciones también

"El prefecto sucesor, Carlos Serrano, podría decidir si postularse o no para las elecciones seccionales de próximo noviembre. El anuncio genera muchas especulaciones y dudas", acotó el experto.

Marcela Aguiñaga anunció su renuncia por motivos familiares; Carlos Serrano tomará el mando de la Prefectura del Guayas. Cortesía

Carlos Serrano asumiría la prefectura del Guayas

La renuncia no solo tiene implicaciones electorales, sino también administrativas. Conforme a la normativa vigente, el viceprefecto deberá asumir el cargo hasta completar el período.

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En este caso, será Carlos Serrano quien tome las riendas de la Prefectura de manera temporal, garantizando la continuidad institucional.

Sin embargo, más allá de la transición formal, la salida de Aguiñaga ocurre en un momento clave, con proyectos en marcha y decisiones políticas pendientes que podrían verse influenciadas por el cambio de liderazgo.

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