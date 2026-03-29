Tatiana Coronel o esposa de Aquiles Álvarez podrían ser candidatas a la alcaldía

David Norero, abogado de Aquiles Álvarez, no descarta la participación de una de ellas en las elecciones

La situación política en Guayaquil atraviesa un momento de alta inestabilidad, marcado por la ausencia de su alcalde Aquiles Álvarez y un escenario institucional en constante reconfiguración. Sumado a esto, el CNE adelantó la fecha de elecciones seccionales por lo que los partidos políticos buscan ya definir sus candidatos.

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Durante una intervención en un programa televisivo emitido este domingo 29 de marzo, David Norero, abogado de Aquiles Álvarez y exsecretario Municipal, se refirió a las posibles figuras que podrían participar en una eventual contienda electoral por la Alcaldía.

Tatiana Coronel podría ir por la alcaldía de Guayaquil

En sus declaraciones, planteó que existen perfiles dentro del entorno municipal que podrían asumir ese reto. “Es un escenario muy complicado, pero no significa que no existan cuadros", no significa que la alcaldesa actual Tatiana Coronel pueda salir de candidata, dijo Norero, que señaló a Tatiana Coronel, actual alcaldesa subrogante como una de las opcionadas.

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"Es un economista que está trabajando dentro del municipio, que está continuando la gestión de Aquiles Álvarez y que no significa que no se está haciendo nada. El tema de la gestión pública continúa. Tatiana Coronel, ¿podría ser una candidata? Podría serlo", dijo el abogado.

Fiorella Icaza, esposa de Álvarez, otra posible candidata

Norero también dejó abierta la posibilidad de que otras figuras cercanas al alcalde puedan incursionar en el ámbito político. En ese sentido, mencionó a Fiorella Icaza, esposa de Álvarez, como un eventual perfil. “Si los números le dan y está en la contienda política para defender a su esposo, no es una idea descabellada”, señaló durante su intervención.

El jurista comparó este tipo de escenarios con lo dicho por el presidente Daniel Noboa recientemente, cuando mencionó que Anabella Azín, su madre, podría ser la candidata de ADN para la alcaldía de Guayaquil.

"Si el presidente de la República está diciendo que podría ser su madre Anabella Azín, ¿por qué no decimos también que Fiorella Icaza podría ser la candidata a la alcaldía de Guayaquil?", comentó.

En relación con la situación judicial del alcalde, Norero también se pronunció sobre la complejidad del caso, indicando que, desde su perspectiva, las condiciones actuales dificultan una pronta resolución favorable para Álvarez.

Mientras tanto, el panorama político en Guayaquil se mantiene abierto, con distintas posibilidades en análisis y a la espera de definiciones que dependerán tanto de factores legales como de decisiones internas de los actores involucrados.

🗳️ #PolíticamenteCorrecto | ¿Tatiana Coronel (@TatiCoronelF), precandidata a la Alcaldía de Guayaquil? 🤔 @DavidNoreroC no lo descarta. Incluso menciona a Fiorella Icaza, esposa de #AquilesÁlvarez, como otra posible carta del aquilismo para elecciones. ▶️ https://t.co/g1YePjciIZ pic.twitter.com/n9AmNHdgac — Políticamente Correcto (@politikcorrecta) March 29, 2026

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