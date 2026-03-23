Lo que Aquiles Álvarez le gritó a su esposa a la salida de audiencia en La Libertad

El alcalde de Guayaquil fue filmado brevemente cuando salía de la Unidad Judicial. Esto fue lo que dijo Aquiles Álvarez

Referencial. El alcalde de Guayaquil en un evento en 2025 con su esposa Fiorella Icaza.

El alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez permanece en prisión preventiva mientras enfrenta procesos judiciales relacionados con los casos denominados ‘Goleada’, ‘Decisión Legítima’ y ‘Triple A’. En medio de ese complejo escenario legal, una escena breve pero cargada de simbolismo marcó la jornada del domingo 22 de marzo, tras una audiencia realizada en la Unidad Judicial Penal de La Libertad.

´Lo que todos vieron que hizo Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil

El momento ocurrió cuando el funcionario era trasladado bajo custodia militar y policial hacia el vehículo que lo retornaría a su lugar de reclusión. En cuestión de segundos, y mientras era sostenido por dos uniformados, Álvarez logró levantar ligeramente las manos y hacer un gesto con los pulgares hacia arriba, en una señal que fue interpretada como un intento de transmitir fortaleza.

Acto seguido, dirigió su mirada hacia uno de los extremos del perímetro de seguridad y lanzó un mensaje directo, que según informó una fuente del Municipio de Guayaquil, fue la frase “te amo”, dirigido a su esposa, Fiorella Icaza, quien se encontraba entre los asistentes.

Esposa de Aquiles Álvarez: “Sigue resistiendo porque tú puedes, eres un guerrero” Leer más

La escena se desarrolló en un ambiente tenso, con un fuerte resguardo policial y militar en los exteriores del complejo judicial. Decenas de simpatizantes se congregaron desde horas antes, portando carteles y coreando consignas de respaldo al alcalde.

La jornada estuvo marcada por retrasos, ya que la diligencia inició en la mañana pero tuvo que ser interrumpida por fallas técnicas en la conexión desde el centro penitenciario donde Álvarez permanece recluido. La audiencia se retomó horas más tarde, en medio de un despliegue de seguridad reforzado.

Fiorella Icaza, esposa de Aquiles Álvarez, pide justicia para el alcalde

Entre los presentes, la figura de Icaza destacó por su constante participación y por los mensajes que dirigió públicamente. “Es una injusticia lo que se está haciendo con él. Mi amor sigue luchando, vamos a salir de esta. Resiste”, expresó, visiblemente afectada, mientras permanecía cerca del cerco de seguridad instalado en el lugar.

Horas después, durante una concentración de apoyo en la provincia de Santa Elena, volvió a pronunciarse con un mensaje más amplio dirigido a su esposo.

“Lo que hizo Aquiles fue defender los derechos que hoy nosotros no tenemos. Y el día de hoy realmente les agradezco a todos por estar aquí, por apoyarlo. Y te mando un mensaje, mi amor. Aquí estamos todos apoyándote. Y el día de hoy se aplican las palabras que tú siempre dijiste. Resiste. Resistencia. Aquiles quiero que sepas que tienes a todo un país respaldándote. Así que no te des por vencido y sigue con la lucha. Siga resistiendo porque tú puedes, eres un guerrero”, afirmó ante los asistentes.

#SantaElena | El alcalde de #Guayaquil, Aquiles Álvarez, al salir de la audiencia del caso Triple A, gritó “¡Te amo!” a su esposa antes de ser trasladado nuevamente a la cárcel de El Encuentro. pic.twitter.com/ILpiWbpXnE — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) March 22, 2026

¿De qué se lo acusa a Aquiles Álvarez en el caso Triple A?

El proceso judicial que enfrenta el alcalde se centra en una presunta vinculación con actividades relacionadas a la comercialización de combustible, en calidad de directivo de empresas investigadas. La causa contempla la recolección de decenas de testimonios, lo que anticipa una instrucción fiscal extensa y de alta complejidad.

Por ahora, mientras avanzan las diligencias y no existe un pronunciamiento definitivo de la justicia, episodios como el ocurrido en La Libertad reflejan el impacto humano y político de un caso que mantiene en vilo a la administración municipal de Guayaquil y a sus seguidores.

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