Esposa de Aquiles Álvarez: “Sigue resistiendo porque tú puedes, eres un guerrero”

“Lo que hizo Aquiles fue defender los derechos que hoy no tenemos”, dijo Fiorella Ycaza en un nuevo video donde lo respalda

Fiorella Icaza, esposa del alcalde de Guayaquil, con gritos alentaba a su esposo para que todo salga bien la tarde de este 22 de marzo.

Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hoy en prisión preventiva, volvió a pronunciarse este 22 de marzo durante una concentración en Santa Elena, donde simpatizantes del movimiento RETO se reunieron para pedir la libertad del funcionario. En un segundo video que se hizo público, Ycaza le nvió un mensaje de apoyo al

“Lo que hizo Aquiles fue defender los derechos que hoy nosotros no tenemos. Y el día de hoy realmente les agradezco a todos por estar aquí, por apoyarlo. Y te mando un mensaje, mi amor. Aquí estamos todos apoyándote. Y el día de hoy se aplican las palabras que tú siempre dijiste. Resiste. Resistencia. Aquiles quiero que sepas que tienes a todo un país respaldándote. Así que no te des por vencido y sigue con la lucha. Siga resistiendo porque tú puedes, eres un guerrero”, aseguró.

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Crítica a la justicia y ausencia del fiscal

La manifestación se produjo mientras se esperaba la reinstalación de la audiencia del caso Triple A, programada para las 15:00, en la que está previsto revisar la apelación a la prisión preventiva de Álvarez. Durante su intervención, Ycaza cuestionó la ausencia del fiscal y el trato que recibe su esposo:

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“Estar frente a un juez y mi esposo no lo está teniendo, no sé por qué están siendo tan crueles con él”, señaló.

Pronunciamientos previos sobre la apelación

Estas declaraciones se suman a sus pronunciamientos previos sobre el mismo caso. El 2 de marzo, a través de su cuenta de Instagram, criticó la suspensión de la audiencia de apelación y cuestionó la transparencia del proceso judicial.

“El día ayer salió en varios medios de comunicación un video donde un fiscal decía claramente que no hay caso y da la casualidad que hoy no se presenta un fiscal y suspenden la audiencia de apelación. ¿De qué forma más explícita pueden decir que esto no es deliberado? ¿De qué forma más evidente se demuestra la injerencia y la poca discreción con la que están manejando la justicia?”, dijo entonces.

En esa ocasión, también enfatizó que para esa fecha se cumplían 21 días desde que Álvarez permanecía privado de libertad. “Hoy se cumplen 21 días desde que mi esposo está preso de la manera más injusta”, manifestó, insistiendo en que no existen elementos suficientes para sostener la acusación.

La esposa de Aquiles Álvarez, Fiorella Icaza (izquierda), y la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, presidieron la manifestación a favor del alcalde de Guayaquil semanas atrás. CORTESÍA

Mensaje personal como madre

Días antes, el 27 de febrero, Ycaza se dirigió a la ciudadanía con un mensaje más personal, hablando como madre. “El día de hoy no les habla la esposa de un alcalde, les habla una madre, una mujer que cree en la justicia de Dios. Mis hijos no entienden por qué su papá no está en casa. No entienden por qué un hombre que salía a trabajar para servir a su ciudad hoy duerme en una celda”.

La esposa del alcalde recalcó que la defensa de Álvarez no busca privilegios, sino garantías procesales. “No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo justicia. El día lunes hay una audiencia de apelación. Esto es una prueba para el estado de derecho para saber que sí existe. Yo no odio, yo oro, pero también levanto mi voz y no voy a permitir que nos quiebren, que quiebren a mi familia, que nos quiebren nuestra fe”.

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Sus declaraciones, difundidas en redes sociales, han generado reacciones divididas y reflejan el clima de polarización que rodea el caso en la ciudad.

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¿Por qué Aquiles Álvarez fue trasladado a la Unidad Judicial de La Libertad?



El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, arribó este domingo 22 de marzo a la Unidad Judicial Penal del cantón La Libertad bajo un operativo de seguridad. El traslado, motivado por la reanudación de la audiencia del caso Triple A, estuvo marcado por la tensión y el clamor de simpatizantes que exigen su liberación inmediata.

En el lugar Ycaza protagonizó uno de los momentos más conmovedores al intentar acercarse al ingreso del recinto mientras gritaba frases de apoyo. "Mi esposo tiene derecho a estar frente a un juez y no lo está teniendo. No entiendo por qué están siendo tan crueles con él", reclamó ante los medios presentes.

El arribo de Álvarez se produjo a las 14:35, tras superarse las fallas técnicas en la conexión desde la cárcel del Encuentro, donde permanece privado de su libertad. El despliegue incluyó:

Tanquetas y vehículos patrulleros rodeando el perímetro.

Cierre total del tránsito en las calles aledañas a la unidad judicial.

Presencia masiva de simpatizantes del movimiento político RETO.

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