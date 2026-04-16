Cortes de luz en La Joya: ciudadanos contradicen a CNEL sobre reconexión del servicio

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe El imprevisto corte de energía eléctrica ocurrió cerca de las 16:00 de este jueves 16 de abril

de este jueves 16 de abril CNEL argumentó que hubo fallas en una subestación y que se reconectó en pocos minutos

y que se reconectó en pocos minutos Pero los usuarios de este sector de Daule aseguraron que inmediatamente se volvió a ir la luz eléctrica

Los habitantes de la etapa Rubí, en la urbanización La Joya, en el cantón Daule, enfrentaron este jueves 16 de abril de 2026 la problemática de los apagones imprevistos de energía eléctrica.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) informó, a las 15:57, que hubo una falla en la subestación Villa Club. A las 16:13, la entidad aseguró: "El servicio ha sido restablecido en su totalidad".

"Equipos técnicos de CNEL EP se encuentran desplegados en el sitio, ejecutando recorridos de inspección para identificar la causa de la novedad y restablecer el servicio en el menor tiempo posible", indicó la institución.

Sin embargo, los usuarios advirtieron -en la red social X- que inmediatamente se volvió a ir la luz eléctrica.

"Mentira!! va y viene, se me terminarán quemando los electrodomésticos", reclamó Emmy Inga.

"Otra vez sin energía. ¿Quién se hace responsable por los artefactos electrodomésticos que se dañen con tantos cortes de energía?", cuestionó Eder Goytizolo.

Los ciudadanos también reportaron que la suspensión imprevista del servicio también afectó a otras etapas de La Joya, como Brillante.

Jeffy del Salto mencionó que el apagón llegó hasta la urbanizacón Villa Club."¡Otra vez sin electricidad!", posteó.

Siguen los cortes extendidos en Guayaquil

Ya se ha vuelto una tónica de las últimas semanas: quedarse sin luz, de manera imprevista, por varias horas. Ocurre en Daule, Guayaquil y otras ciudades del país.

En la cuenta @servicioscnelep, de la mencionada red social X, José Bustos Encalada comentó cómo se había ido el servicio desde las 05:00 de este jueves 16 de abril de 2026. Era el mediodía y seguían sin luz. Luego volvió, pero a las 14:43, el ciudadano reportó otro corte.

"Más de 15 horas sin luz. ¿Hasta qué hora se los tiene que esperar? ¿Acaso nos piensan tener días sin luz como siempre hacen?", reclamaba Jonathan Choez, desde Colinas de Mapasingue, a CNEL.

La empresa pública respondió que enviaría a su personal para restablecer el servicio. "Ojalá sea así, señores. Por favor, se nos van a dañar los alimentos que tenemos en los refrigeradores", manifestó Choez.

La crisis por los imprevistos apagones sigue agudizando el malestar entre la ciudadanía, que sigue sin respuestas concretas sobre cuándo terminarán las suspensiones de luz eléctrica en Ecuador.