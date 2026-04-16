SRI recaudó $21.501 millones en 2025: ¿eficiencia tributaria o más impuestos al consumidor?

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El incremento del IVA al 15 % se consolidó como el principal motor de la recaudación histórica en Ecuador, compensando la caída en otros tributos y asegurando el flujo de caja exigido por el acuerdo con el FMI.

El crecimiento del 9 % en las ventas nacionales no respondió a un mayor consumo interno, sino al repunte de los precios internacionales del cacao, el oro y el camarón, que inflaron las declaraciones de ingresos.

Mientras las provincias mineras como Zamora Chinchipe dispararon su dinamismo, el control a grandes contribuyentes mostró una alarmante ineficiencia en Guayas, cumpliendo apenas el 62 % de su meta anual.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó $21.501 millones en 2025, la cifra más alta de su historia y un 6,8% más que el año anterior. La directora de esta institución, Alexandra Navarrete, presentó el dato en la rendición de cuentas de la institución, donde también reveló que la meta fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quedó superada en 6,5%.

El mayor impulso vino del IVA al 15%, el impuesto que más creció en el año y que paga cada ecuatoriano en cada compra.

¿Eficiencia tributaria o efecto del IVA al 15%?

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue el principal motor de la recaudación con $11.078 millones en 2025, un crecimiento de 10,3% frente a los $10.045 millones del año anterior. Es el impuesto que más creció y el que más pesa, y también el que pagan directamente los consumidores en cada compra.

Desde abril de 2024 la tarifa escaló del 12% al 15% por decreto ejecutivo, y el presidente Daniel Noboa la mantuvo en ese nivel para 2025 mediante el Decreto Ejecutivo 470.

Ese incremento de tres puntos porcentuales está detrás del mayor crecimiento del IVA frente a los demás impuestos.

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), que grava productos como cervezas, licores, cigarrillos, vehículos y bebidas azucaradas, no modificó su tarifa en 2025 y retrocedió 1,3%, de $755 a $745 millones.

El impuesto a la renta, que refleja la actividad empresarial, creció 6,1%. Ninguno se acerca al 10,3% del IVA.

El acuerdo con el FMI: El motor del ajuste fiscal

Esa decisión de subir el IVA no fue ajena al contexto financiero del país. El alza al 15% fue el primer gran paso que el gobierno de Noboa dio para acceder al acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por $5.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado en mayo de 2024.

Como parte de ese programa, Ecuador se comprometió a movilizar recursos adicionales equivalentes al 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB), unos $1.400 millones, entre 2025 y 2027. El organismo avaló la gestión del gobierno y Ecuador recibirá $400 millones en un nuevo desembolso, condicionado al cumplimiento de esas metas fiscales.

En marzo de 2026, semanas antes de esta rendición de cuentas, el SRI emitió una circular aclarando que al menos 60 alimentos procesados que se vendían con 0% de IVA deben pagar 15%: leches deslactosadas y saborizadas, sopas instantáneas, fideos precocidos y carnes procesadas, entre otros.

Ventas declaradas: un repunte histórico impulsado por los commodities

Más allá de los impuestos, el dato que más sorprende en la rendición de cuentas es el crecimiento de las ventas declaradas: $267.196 millones en 2025, un 9% más que el año anterior.

Para entender la magnitud, basta la serie histórica: en 2023 el crecimiento fue de 3,9% y en 2024 apenas de 2,8%. El salto de 2025 lo triplica.

El cacao, el camarón y el oro, impulsados por precios internacionales altos, fueron los motores del repunte. Los sectores con mayor volumen de ventas declaradas fueron:

comercio con $101.274 millones (+10,6%),

con $101.274 millones (+10,6%), i ndustrias manufactureras con $38.325 millones (+10%),

con $38.325 millones (+10%), agricultura con $25.945 millones (+14,3%),

con $25.945 millones (+14,3%), sector petrolero con $21.188 millones,

con $21.188 millones, transporte con $13.841 millones (+9,3%)

con $13.841 millones (+9,3%) actividades profesionales con $10.298 millones (+8,3%)

con $10.298 millones (+8,3%) financieras y seguros con $7.112 millones (+5,2%)

con $7.112 millones (+5,2%) construcción con $6.675 millones (+11,3%)

El petróleo fue el único sector en retroceder con una caída del 7,2%, dato que contrasta con el discurso oficial que apuesta a los hidrocarburos como motor económico para 2026.

En el otro extremo, el sector minero registró el mayor crecimiento relativo del año con 33,4%, aunque su volumen total de $5.075 millones lo ubica lejos de los sectores dominantes.

El alza sostenida del precio internacional del oro explica buena parte del salto: cuando sube el precio del mineral, sube directamente el impuesto a la actividad minera, que agrupa regalías, patentes y utilidades que las concesionarias pagan al Estado. "Al sector minero ahora le está yendo muy bien", aclaró Navarrete.

El crecimiento llegó desde las provincias

A nivel provincial, el dato más llamativo no está en Pichincha ni en Guayas, que concentran el 80,7% del volumen total.

Está en Zamora Chinchipe, que creció 37,4% en ventas declaradas, el mayor salto provincial del país, impulsado directamente por la actividad minera.

Sucumbíos con +20,4% y

Santo Domingo de los Tsáchilas con +21,1% completan el grupo de mayor dinamismo.

En el extremo opuesto, Esmeraldas registró el menor crecimiento del país con apenas 2,8%.

Y Pichincha, pese a liderar el volumen absoluto con $97.216 millones, solo creció 3,9%.

El talón de Aquiles: Brechas de control en la Zona 8

Los grandes contribuyentes —720 empresas que aportan el 52% de la recaudación total— superaron su meta de recaudación en 7 puntos porcentuales en 2025.

Navarrete lo presentó como un logro. Pero el SRI divide ese control en tres zonas geográficas: la dirección nacional, la Zona 9 que cubre Pichincha y la Zona 8 que cubre Guayas.

La dirección nacional cumplió el 127,21% de su meta.

Pichincha llegó al 84,55%.

Guayas apenas al 62,93%, la única zona que no superó ni siquiera dos tercios de su objetivo. Dato que en la rendición de cuentas no fue destacado.

Saldos pendientes: La brecha de $700 millones

El SRI procesó más de 5,5 millones de trámites de devolución con 839.275 beneficiarios. De $4.218 millones solicitados, reintegró $3.518 millones.

La brecha de $700 millones es el dato que más afecta a empresas y contribuyentes concretos.

Los exportadores son quienes más lo sienten: solicitaron $1.013 millones y solo recibieron $723 millones, con $290 millones aún pendientes de reintegro.

Navarrete anunció una revisión del gasto tributario para 2026 con el objetivo de asegurar que los beneficios lleguen solo a quienes tienen derecho legal.

Lo que viene: tecnología contra la evasión y la apuesta minera



Para 2026, la agenda del SRI apunta a cerrar las brechas que la propia rendición de cuentas dejó expuestas.

El Sistema Orión, una nueva plataforma de analítica avanzada, buscará detectar evasión en el Impuesto a la Renta e IVA con mayor precisión.

Un nuevo formulario para actividades mineras automatizará el control sobre el sector que más creció en 2025.

Y la transmisión inmediata de comprobantes electrónicos apunta a resolver uno de los problemas más persistentes: las retenciones que se declaran pero no se pagan.