pago de Impuestos
SRI: cómo usar las notas de crédito tras la nueva restricción del 60 %
Se cambian las reglas sobre el uso del saldo a favor de los contribuyentes. Ya no podrán usar el 100% de estos valores para compensar sus impuestos
Lo que debes saber
- El Servicio de Rentas Internas (SRI) estableció que las notas de crédito tributarias solo podrán cubrir hasta el 60% del valor de cada impuesto
- Las notas de crédito son valores electrónicos que representan un saldo a favor del contribuyente
- La nueva regla entrará en vigencia el 1 de mayo de 2026
El Servicio de Rentas Internas (SRI) implementó una nueva regla que cambia la forma en que se usan las notas de crédito tributarias: ahora solo pueden cubrir hasta el 60% del valor de cada impuesto. El 40% restante debe pagarse en efectivo o transferencia bancaria.
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Esto, porque según indica la notificación de la entidad tributaria, “es necesario racionalizar la aplicación de los mecanismos de extinción de obligaciones tributarias, atendiendo a criterios de eficiencia, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria”.
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¿Qué son las notas de crédito tributario?
Las notas de crédito tributarios son documentos electrónicos o valores emitidos por el SRI cuando un contribuyente tiene un saldo a favor por impuestos pagados en exceso o indebidamente. Es decir, es dinero virtual que el SRI le reconoce a los contribuyentes porque pagaron más impuestos de los que debían o porque tienen derecho a devolución.
La actualización entrará en vigencia el 1 de mayo de 2026. Además, la notificación incluye que las notas de crédito únicamente podrán utilizarse para cancelar obligaciones que estén bajo la administración del SRI; y establece que estos saldos pueden aplicarse, de forma total o parcial, al pago de impuestos, multas e intereses, siempre que correspondan a tributos gestionados por esa institución.
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¿Cómo usar las notas de crédito ahora?
Con esta nueva regla, los contribuyentes deben usarlas así:
- Primero ingresa al sistema del SRI y realiza su declaración normal.
- El sistema calcula el impuesto a pagar.
- Luego pueden aplicar sus notas de crédito, pero solo hasta el 60% del total.
- El resto (40%) debe cancelarlo con los medios habituales del SRI (banco, débito, etc.).