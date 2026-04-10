Ecuador vs Paraguay hoy EN VIVO: duelo clave por los cupos al Mundial Femenino 2027

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber La seguridad de Liceth Suárez bajo los tres palos. La arquera ecuatoriana ha sido figura del torneo.

La Albirroja necesita sumar y aprovechar el apoyo de su público para imponer ritmo desde los primeros minutos.

Ambas selecciones llegan separadas por pocos puntos, por lo que el resultado puede marcar un giro importante en la tabla.

La selección femenina de Selección Femenina de Ecuador vuelve a la acción este viernes 10 de abril cuando visite a Paraguay desde las 18:00 en el estadio Estadio Defensores del Chaco, en un duelo clave por la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, torneo que otorga dos cupos directos y dos repechajes al Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El compromiso contará con el arbitraje de Anahí Fernández y el VAR a cargo de Diego Dunajec, mientras que en Ecuador la transmisión estará disponible a través de DSports y la plataforma digital DGO.

La Tri femenina llega a este compromiso ubicada en el quinto lugar de la tabla con cinco puntos, en una campaña que ha mostrado orden defensivo y crecimiento competitivo. En su último encuentro oficial, disputado en diciembre de 2025, el combinado dirigido por Eduardo Moscoso igualó 0-0 frente a Selección Femenina de Uruguay en Montevideo, resultado que dejó sensaciones positivas por la solidez mostrada en defensa.

Aquí puedes seguir el partido de Paraguay vs Ecuador

Por su parte, Paraguay afronta este duelo con la urgencia de sumar. Las locales ocupan el sexto lugar con apenas tres unidades y vienen de caer 1-0 en su más reciente presentación, por lo que buscarán hacerse fuertes en casa y aprovechar el respaldo de su afición para recuperar terreno en la clasificación.

Ecuador a vencer la historia

El historial reciente no favorece a Ecuador, ya que Paraguay se mantiene invicta desde 2019, con cinco victorias y dos empates en siete enfrentamientos. Sin embargo, la Tri confía en el buen momento de su arquera Liceth Suárez, quien lidera la estadística de atajadas en el torneo con 14 intervenciones y registra 1.8 goles prevenidos, la cifra más alta entre todas las porteras de la competencia.

En el conjunto guaraní, la principal amenaza ofensiva es Lice Chamorro, jugadora clave en la generación de remates y referencia constante en el ataque paraguayo.

Eduardo Reinoso entrenador de la selección de Ecuador.Cortesía

Será un duelo determinante para ambas selecciones, con la Tri buscando sumar fuera de casa y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación rumbo al Mundial de 2027.