“Yo hubiera terminado peor y hasta muerto”: la confesión de Caicedo tras el caso Christian Lara

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber Marcos Caicedo expresó su tristeza por la situación de Christian Lara y aseguró que él pudo haber terminado peor.







El exjugador envió un mensaje directo a los futbolistas activos y retirados, advirtiendo sobre la soledad y las malas influencias.







Christian Lara fue detenido el 7 de abril en Quito, hecho que generó reacciones en el entorno del fútbol ecuatoriano.

El exfutbolista ecuatoriano Marcos Caicedo expresó su profunda tristeza por la situación que atraviesa su excompañero de profesión Christian Lara, quien fue detenido el 7 de abril y permanece en una cárcel de Quito mientras continúan las investigaciones.

Caicedo, recordado por su paso por clubes como Club Sport Emelec, Barcelona SC y Club Deportivo El Nacional, actualmente radicado en Estados Unidos, compartió un mensaje cargado de reflexión y fe tras observar las imágenes de Lara.

“Apenado por lo de Christian Lara, apenado. Pude ver su imagen y me siento triste, pero también te puedo decir algo: yo hubiera terminado peor que él. Por eso le doy muchas gracias al Rey de reyes y Señor de señores, a Jesucristo, porque realmente si Jesús no me hubiera dado una oportunidad y no me hubiera rescatado, yo hubiera terminado peor, hasta muerto”, manifestó Caicedo en un video difundido en redes sociales.

El exfutbolista ‘Diablito’ Lara fue detenido por la Policía tras un robo armado en Quito.ARCHIVO EXPRESO

El exjugador, conocido como “El Hijo del Viento”, aprovechó el momento para reflexionar sobre la vida después del retiro futbolístico y las dificultades que muchos deportistas enfrentan cuando termina la fama.

“Terminando mi carrera futbolística, ¿quién me iba a ayudar? Nadie. Lo que puedo decir, amigo futbolista, es que hay gente que está a tu alrededor que no te quiere, que solamente quiere tu dinero, quiere salir en la tele como tú sales, quiere estar en pantalla. Te puedo recomendar que le des una oportunidad a Jesús, porque la carrera futbolística es muy corta y después que se acaban las cámaras y la pantalla…”, expresó.

Mensaje directo a jugadores

@marcoscaicedo17 Todo termina en esta tierra pero la vida con Jesús es eterna xq él es eterno ♬ Todo Tiene Su Tiempo - Onell Diaz

Caicedo habló de cuando se deja el fútbol

Caicedo también envió un mensaje directo a los futbolistas en actividad, advirtiendo sobre las compañías y decisiones fuera de las canchas.

“Después que se acaba el fútbol nadie te para bola. Hay gente que está a tu alrededor esperando que tú caigas para ahora sí criticarte. Así que toma conciencia, amigo futbolista, compañero, y sal de lugares donde no debes estar. Busca la oportunidad de juntarte con gente que te lleve a crecer”, agregó.

Finalmente, reiteró su tristeza por la situación que vive Lara y reflexionó sobre las consecuencias emocionales que pueden llegar tras el retiro deportivo.

“Me da mucha pena lo que le ha pasado al compañero Christian Lara, pero es la soledad, la tristeza después de haber pasado mucha fama, dinero, tantas cosas, tanta gente a su alrededor y todos lo han abandonado. La depresión y la ansiedad que debe haber tenido… Pero yo sí te puedo decir que a mí me ha ayudado tener a Jesús”, concluyó.