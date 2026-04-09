Independiente Santa Fe vs. Peñarol: posibles alineaciones y dónde ver la Copa Libertadores

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

Las claves Santa Fe debuta ante Peñarol este 9 de abril en El Campín por fase de grupos de Copa Libertadores 2026.



ESPN y Disney+ transmiten el duelo en Bogotá a las 21:00 (COL/ECU) con alineaciones y figuras clave.



Bogotá recibe un choque de históricos donde el 'León' busca imponer su localía ante la jerarquía del 'Mirasol'.

La emoción de la Gloria Eterna regresa al Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'. Independiente Santa Fe y Peñarol se enfrentan en un duelo de históricos por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, buscando iniciar con pie derecho.

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El encuentro se disputará este jueves 9 de abril de 2026 en la altura de Bogotá, Colombia. Los dirigidos por Pablo Repetto intentarán imponer su ritmo como locales frente a un cuadro 'Mirasol' que siempre es protagonista en el torneo más importante de clubes del continente.

Aquí tienes el horario oficial según tu ubicación para no perderte el debut:

Ecuador, Colombia y Perú: 21:00

Argentina, Chile y Uruguay: 23:00

México: 20:00

¿Dónde ver Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO?

Peñarol quiere sorprender en su estreno en la Copa Libertadores 2026.Cortesía

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de ESPN y la plataforma Disney+. En Ecuador, se puede seguir el minuto a minuto mediante portales deportivos autorizados que ofrecen cobertura gratuita de las incidencias del compromiso copero.

Ambas escuadras llegan con planteles renovados. El León capitalino confía en la veteranía de sus referentes ofensivos, mientras que el Carbonero apuesta por una mezcla de jerarquía y juventud para rescatar puntos valiosos en territorio colombiano bajo la dirección técnica de Diego Aguirre.

Posible alineación de Independiente Santa Fe

El estratega uruguayo Pablo Repetto busca aprovechar la localía con un esquema equilibrado que presione la salida del rival y explote las bandas con velocidad, manteniendo la solidez defensiva que caracteriza al equipo cardenal en este inicio de la temporada internacional 2026.

Santa Fe: Asprilla; Palacios, Olivera, Moreno, Mafla; Velázquez, Torres, Lovera; Palacios, Rodallega y Fernández.

Posible alineación de Peñarol

El técnico Diego Aguirre confía en la experiencia de su zaga y el olfato goleador de sus delanteros para contrarrestar los efectos de la altitud.

Peñarol: Aguerre; Escobar, Ferreira, Lemos, Olivera; Remedi, Fernández, Togni; Angulo, Leonardo Fernández y Matías Arezo.