¿Quién es Ricardinho, el nuevo refuerzo de Barcelona SC? Posición, origen y trayectoria

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

El mercado de fichajes continúa moviéndose en Barcelona SC, que anunció la incorporación del ecuatoriano Klever Caicedo, conocido en el ámbito futbolístico como Ricardinho, quien se convierte en una nueva alternativa para el plantel principal.

El futbolista, de 24 años, se desempeña como delantero y llega tras haber militado en clubes del ascenso ecuatoriano como Búhos de Guayaquil y La Paz de Manabí, equipos donde logró sumar experiencia y continuidad en la Segunda Categoría. Su desempeño despertó el interés del cuerpo técnico liderado por César Farías, quien dio el visto bueno para su incorporación.

Barcelona inició con derrota su participación en la fase de grupos en la Copa Libertadores.ALEX LIMA

Antes de oficializar su llegada, el jugador cumplió con los chequeos médicos correspondientes y posteriormente firmó su contrato con la institución torera. Además, fue inscrito para disputar la LigaPro, por lo que podrá ser considerado dentro de las convocatorias del primer equipo en lo que resta de la temporada.

Mediante un comunicado oficial, el club informó que Ricardinho se suma en condición de jugador libre, tras concretar su vínculo contractual con la institución. El acuerdo inicial contempla una temporada, con la posibilidad de extender su permanencia por tres años adicionales, dependiendo de su rendimiento y adaptación al equipo.

La llegada de Ricardinho representa una nueva apuesta de Barcelona SC por fortalecer su plantilla y ampliar las opciones en la ofensiva, en un año donde el club busca mantenerse competitivo y luchar por los objetivos deportivos trazados.

Con esta incorporación, el conjunto amarillo sigue ajustando su nómina con miras a encarar los desafíos de la temporada, apostando por jugadores que buscan abrirse espacio en el fútbol de primera división.