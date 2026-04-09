¿Ecuador al Mundial sin jugar? Lo que debe pasar hoy en el Sudamericano Sub 17

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Este jueves 9 de abril se juega una nueva fecha de Sudamericano Sub 17, pero Ecuador tiene descanso.

Colombia se enfrenta a Uruguay y Paraguay contra Chile, una combinación de resultados clasificaría a Ecuador al Mundial.

Actualmente La Tri lidera el grupo A del torneo con 7 puntos +2 de gol diferencia.

La Selección de Ecuador Sub 17 podría clasificar al Mundial de la categoría este jueves 9 de abril incluso sin jugar. Es que La Tri tiene fecha libre en el Sudamericano, pero igual una combinación de resultados le daría el pase a la Copa del Mundo de esa categoría.

Es que actualmente la Tricolor es el líder del grupo A del torneo con 7 puntos +2 de gol diferencia. Eso producto a dos triunfos (ante Paraguay y Uruguay) y un empate (ante Colombia). Esto lo tiene ya seguro en la siguiente fase del certamen, pero todavía no en el Mundial.

Hay que recordar que por el sistema del Sudamericano, los cuatro primeros de cada grupo pasan a la siguiente fase. Los dos primeros de cada zona se clasifican directo a la Copa del Mundo y se cruzan entre sí para ir por el título del torneo. Mientras que los terceros y cuartos también se enfrentan entre sí por los cupos restantes.

¿Qué tiene que pasar para que Ecuador clasifique al Mundial sin jugar?

En ese contexto, el peor escenario para Ecuador es terminar tercero y tener que disputar un partido contra el cuarto del grupo B, que en este momento es Venezuela. Pero el mejor escenario es que pase una de estas cosas y celebrar el pase al Mundial de Qatar 2026:

Que Paraguay y Chile empaten.

Que Colombia no gane a Uruguay y Paraguay supere a Chile.

Que ambos partidos terminen empatados.

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador en el Sudamericano?

Más allá de lo que pase este jueves. La Tri cerrará su participación en el Sudamericano Sub 17 el domingo ante Chile y dependerá e si mismo para ir al Mundial directo. Es que si no llega clasificado a la última jornada, solo le bastará un empate ante La Roja para asegurarse terminar en los dos primeros puestos de su grupo. El encuentro se disputará a las 18:00 (hora de Ecuador).