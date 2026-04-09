El Gobierno afirma que las ventas de construcción crecieron un 20,5 % en el primer trimestre

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Según el Gobierno, las ventas de construcción en Ecuador crecieron un 20,5 % en el primer trimestre de 2025, reflejando una bonanza que genera $6.500 millones en promesas de compraventa.





El presidente atribuye este crecimiento a los programas hipotecarios como Tu Casa Miti Miti, Credicasa y Casa 100 % subsidiada

El presidente atribuye este crecimiento a los programas hipotecarios como Tu Casa Miti Miti, Credicasa y Casa 100 % subsidiada

La reforma que permite a las empresas pagar hasta el 30 % del impuesto a la renta con donación de casas ha levantado críticas porque reduce la liquidez

De enero a marzo de este año 2025, las ventas de construcción en el país han crecido un 20,5 % en comparación con igual periodo, pero del año pasado. Asimismo, las inmobiliarias reflejan un incremento de 17,8 %. Así lo aseguró el presidente del país, Daniel Noboa, durante una entrevista radial en Manabí, este 9 de abril.

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“Estamos hablando de una bonanza en el área de la construcción y eso va a traer muchísimo empleo en todo el país”, aseguró.

Basado en las facturaciones de venta del Servicio de Rentas Internas (SRI), el presidente indicó que el sector inmobiliario del país ha registrado $6.500 millones en promesas de compraventa, en lo que va del año. “Nunca en la historia de Ecuador ha existido esa situación de que los mismos promotores inmobiliarios ya no tienen que vender”, expresó.

Con esa cantidad ya vendida, según el presidente, el sector inmobiliario ha informado al Gobierno que ya no necesita vender más viviendas hasta 2028, por lo que Noboa insistió en la entrevista en que este 2026 “es el año de la construcción”.

Noboa correlaciona esta supuesta bonanza en la construcción con la creación de los programas hipotecarios, impulsados desde su Gobierno para reducir el déficit de vivienda en el país: Tu Casa Miti Miti que tiene una tasa de interés de hasta 4,99 %; Credicasa con una tasa de interés de hasta el 2,99 %; y el proyecto de Casa 100 % subsidiada.

Según el Gobierno, estos proyectos se han podido llevar a cabo tras el permiso de que las empresas puedan pagar hasta el 30 % del Impuesto a la Renta que deben, en donación de casas.

Se reduciría la recaudación líquida del Estado

La Asamblea Nacional aprobó a finales de marzo una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno que permite a las empresas que donen viviendas de interés social obtener este incentivo tributario.

No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra de esta reforma argumentando que la misma termina beneficiando en realidad a sectores económicos adinerados, así como a las grandes constructoras y no prioriza adecuadamente a las familias que más necesitan una casa. Además de que, de esa manera, se reducía la recaudación líquida del Estado.

Según señaló el presidente en la entrevista radial, para este año y bajo dichos programas, se entregarían al menos 5.000 viviendas.