Mazar no está en estado crítico, asegura Daniel Noboa y descarta cortes de luz

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Noboa afirma que Mazar no está crítico en abril en Ecuador por niveles históricos normales.





Gobierno descarta apagones en abril por mayor generación eléctrica y menor uso de embalses.





Ecuador cubrirá demanda de hasta 5.600 MW en abril, según balance del Ejecutivo.

El nivel del embalse de Mazar, pieza clave del sistema hidroeléctrico del complejo Paute, no se encuentra en niveles críticos, según el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

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El mandatario sostuvo que el comportamiento del reservorio es consistente con los registros históricos de la última década para esta época del año, pese a las alertas sobre una posible crisis energética.

Durante una entrevista en una emisora de Manabí, en la que participó también el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, Noboa aseguró que el país no enfrentará apagones en abril, aun con condiciones de sequía y un incremento en la demanda eléctrica.

Gobierno afirma que Mazar no está crítico este abril, clave para el sistema Paute.Cortesía

Nuevo sistema de generación

El jefe de Estado atribuyó la estabilidad del sistema a la incorporación de nueva capacidad de generación. Entre las acciones mencionó la culminación del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, trabajos de mantenimiento en Daule-Peripa y la operación de centrales termoeléctricas en Esmeraldas y Quevedo, así como proyectos en desarrollo como Pascuales.

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A esto, agregó, se suma la generación eólica sostenida y el refuerzo de plantas como Termogas Machala, lo que —según dijo— ha permitido reducir la presión sobre los embalses y evitar un consumo intensivo de sus reservas, a diferencia de años anteriores.

Noboa indicó que el sistema eléctrico está en capacidad de cubrir la demanda máxima proyectada para abril, que podría alcanzar los 5.600 megavatios, sin restricciones. Además, señaló que para mayo se espera un escenario más estable con la recuperación de las lluvias.

En sus declaraciones, el mandatario también cuestionó a sectores de la oposición y a algunos medios por advertir posibles racionamientos, y sostuvo que la actual gestión ha evitado apagones que, en su criterio, habrían ocurrido de mantenerse las políticas de administraciones anteriores.