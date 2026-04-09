Daniel Noboa: "No habrá apagones en abril, tenemos energía suficiente para el país"

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Noboa descarta apagones en abril en Ecuador por mayor generación y menor uso de embalses.





Gobierno afirma que Mazar no está crítico este abril, clave para el sistema Paute.





Ejecutivo atribuye estabilidad eléctrica a nuevas termoeléctricas, eólica y Toachi-Pilatón.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el país no enfrentará apagones durante abril, pese a las condiciones de sequía y al aumento de la demanda eléctrica. Lo dijo durante una entrevista en Radio Farra de Manabí, junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.

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Según el mandatario, el nivel del embalse de Mazar —clave para el sistema hidroeléctrico del complejo Paute— no se encuentra en niveles críticos, como se ha advertido desde distintos sectores.

Noboa comparó las cifras actuales con registros históricos de los últimos diez años y sostuvo que el comportamiento del embalse es consistente con el de esta época del año.

Gobierno afirma que Mazar no está crítico este abril, clave para el sistema Paute.Cortesía

¿Qué ocurre con el sistema eléctrico?

El Presidente también atribuyó la estabilidad del sistema eléctrico a la incorporación de nueva capacidad de generación durante su administración.

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Mencionó la culminación del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, el mantenimiento en Daule-Peripa y la entrada en operación de generación termoeléctrica en Esmeraldas y Quevedo, además de proyectos en desarrollo como Pascuales. A esto se suma, dijo, la generación eólica sostenida y el fortalecimiento de plantas como Termogas Machala.

De acuerdo con Noboa, estas acciones han permitido evitar un uso intensivo del agua almacenada en los embalses, a diferencia de años anteriores, y enfrentar periodos de hasta cuatro semanas de sequía antes del retorno de las lluvias, previsto para la segunda mitad de abril.

El mandatario señaló además que el país podrá cubrir la demanda máxima proyectada para este mes, estimada en hasta 5.600 megavatios, sin restricciones. Añadió que en mayo se prevé un escenario más estable.

Durante la entrevista, Noboa cuestionó a sectores de la oposición por sus advertencias sobre un posible racionamiento eléctrico, y defendió que la actual administración ha evitado un escenario de apagones.