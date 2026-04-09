Coca Codo Sinclair: Celec justifica recepción definitiva y afirma que el laudo es obligatorio

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Celec justifica la recepción definitiva en un laudo arbitral internacional obligatorio.



El acuerdo incluye $400 millones en compensaciones entre pago e inversión. Pero Celec debe devolver $200 millones en garantías.



La operación pasará a PowerChina, que asumirá riesgos y defectos de la obra, según la Celec.

Tras dos días de la notificación de Sinohydro para que se realice la recepción definitiva de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) justifica el avance hacia la recepción definitiva de la central hidroeléctrica más grande de Ecuador en un laudo arbitral aprobado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Asi lo informó este 8 de abril de 2026 la Celec en su portal web.

Según la empresa pública, el laudo -notificado el 3 de abril- es de cumplimiento obligatorio y permite cerrar un proceso pendiente por más de una década con la constructora china Sinohydro, en medio de fallas detectadas desde la etapa de construcción. Según las últimas valoraciones eran más de 17.000 fisuras en los distribuidores, piezas claves de esta hidroeléctrica.

Celec sostiene que este paso forma parte de una hoja de ruta que busca “fortalecer la operación de la mayor hidroeléctrica del país y prolongar la vida útil de sus activos estratégicos”, aunque no detalla cómo.

Sinohydro señala que la Celec debe suscribir el acta de recepción definitiva dentro de los 15 días posteriores a la emisión del laudo, lo que fija como fecha límite el 17 de abril de 2026.

Compensación y nuevo modelo de operación

La entidad señala que como parte del acuerdo con Sinohydro, que es parte de PowerChina, se estableció una compensación total de $400 millones: $200 millones en efectivo por el retiro del arbitraje y otros $200 millones destinados a proyectos de energía renovable en Ecuador.

La empresa pública insiste en que este esquema no implica la cesión de la propiedad ni del control estratégico de la central. Sin embargo, señala que se implementará un nuevo modelo de operación y mantenimiento a cargo de PowerChina, del que no se conocen los pormenores.

En ese contexto, Celec sostiene que la operación de Coca Codo Sinclair será encargada a Power Construction Corporation of China (PowerChina), que asumirá la gestión de los defectos constructivos y los riesgos operativos. Sin embargo, la notificación de Sinohydro precisa que en la recepción definitiva de la obra no se considerarán los defectos que fueron parte del proceso de arbitraje.

Cierre de un proceso de más de una década

El gobierno recuerda que esta central hidroeléctrica, la más grande de Ecuador, ya fue entregada de forma provisional en 2016. Sin embargo, la recepción definitiva permanecía pendiente porque aparte de las fisuras que en los distribuidores había procesos pendientes.

Sin embargo, ahora la Celec argumenta que el laudo arbitral permite ahora cerrar este proceso pendiente desde 2016. Este paso se logra luego del acuerdo alcanzado en junio de 2025 entre el presidente Daniel Noboa y su homologo de China, Xi Jinping.

“Ecuador apunta a finiquitar este proceso, vigente por más de una década, marcado por fallas originadas desde la etapa de construcción. Asimismo, se busca fortalecer la operación de la mayor hidroeléctrica del país y prolongar la vida útil de sus activos estratégicos”, dice la entidad.

Entrega de garantías está por definirse

Además, asegura que Celec se reserva el derecho de ejecutar las garantías que cubren la ausencia de defectos y riesgos de construcción de la infraestructura hidroeléctrica, a más de la garantía de sustitución de retención. Aunque, Sinohydro notificó que se deberán devolver esos respaldos económicos que suman alrededor de $200 millones.

La central hidroeléctrica CCS tiene una capacidad para aportar hasta 1.500 megavatios (MW) y que aporta hasta el 30 % de la energía del país. Por su contribución al sector es considerada un activo estratégico.